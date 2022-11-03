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Важная работа

Алла Серикбаева

В рамках агитационной кампании кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен встретился с медицинской общественностью.

Кандидат в президенты от содружества профсоюзов «Аманат» посетил Медицинский университет в Семее. Это один из крупнейших медвузов Казахстана, основанный в 1953 году, с собственной больницей и филиалами в Павлодаре и Усть-Каменогорске. На встрече с врачами-резидентами и профессорско-преподавательским составом были затронуты темы, касающиеся повышения заработной платы, социальных пособий, снижения пенсионного возраста, необходимости пересмотра базовых социальных ставок и перерасчета стоимости продуктовой корзины.

Кандидат в президенты от лица казахстанцев поблагодарил всех медиков за самоотверженный труд во время вспышки COVID-19 в 2020–2021 годах.

– В 2020 году я заболел. Меня госпитализировали в больницу, в отделение нейрохирургии. Кстати, меня лечили врачи из Семея. Я очень вам благодарен, всем врачам, в принципе. У вас действительно очень важная и сложная работа, – сказал Мейрам Кажыкен.

Продолжая агитационный тур по регионам, кандидат встретился в Усть-Каменогорске с медицинскими работниками диагностического центра Восточно-Казахстанской больницы. Медиков также интересовали повышение оплаты труда, финансирование здравоохранения и социальные выплаты.

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