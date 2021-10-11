Важная роль общества

В столичном Доме дружбы ­состоялась серия встреч минист­ра информации и общественного развития Аиды Балаевой с членами Общественного совета, представителями научной и творческой интеллигенции, этнокультурных объединений и активом города Нур-Султана.

На встрече с членами Общест­венного совета Нур-Султана Аида Балаева проинформировала о проводимой МИОР работе по совершенствованию и координации деятельности ОС. Министр отметила, что общественный совет стал реальным институтом для выражения мнения гражданского общест­ва, а принятые в 2021 году законодательные новшества стали прорывом в деле повышения эффективности их работы. Глава МИОР также проинформировала, что теме общественных советов будет посвящена отдельная площадка запланированного к проведению в конце ноября текущего года в Алматы X Граж­данского форума, который состоится в рамках 30-летия Независимости Казахстана.

Со своей стороны участники встречи рассказали о своем опыте и проблемных вопросах в практической реализации законодательных поправок по расширению полномочий общественных советов.

Как отмечается в сообщении министерства, в настоящее время 249 общественных советов непосредственно вовлечены в осуществление общественного контроля в четырех формах – общественные мониторинг, экспертиза, слушания, а также заслушивание отчетов руководителей госорганов. Министр призвала членов Общественного совета столицы активнее использовать свои полномочия, предоставляе­мые законодательством.

Отдельная встреча у главы МИОР состоялась с представителями научно-творческой интеллигенции столицы, в ходе которой министр еще раз обратила внимание участников на важность совместных усилий в реализации Послания Главы государства, где особую роль в развитии страны Президент отводит национальной интеллигенции.

– Интеллигенция всегда вела наш народ вперед, наставляя молодежь и занимаясь просве­щением, и это понимание особенно важно в год 30-летия Независимос­ти, – подчеркнула Аида Балаева.

Она подробно рассказала о ходе реализации инициативы Первого Президента РК – ­Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру», отметив, что с 2021 года программа перешла в формат Дорожной карты по переходу на этап национальной модернизации общественного сознания.

Говоря об особой роли интеллигенции в реализации «Рухани жаңғыру», министр рассказала об успехе проекта по переводу произведений 60 казахстанских поэтов, писателей на 6 мировых языков (переводы были распространены в 90 странах мира).

На встрече с активом столичного акимата глава МИОР акцентировала внимание на необходимости наращивать работу по информированности населения об инициативах Президента и Правительства страны. Аида Балаева подчеркнула, что общественное развитие во многом зависит от эффективного взаимодействия центральных и местных государственных исполнительных органов с граж­данским общест­вом, научной и творческой интеллигенцией, молодежью.

Участники встреч с минист­ром отметили особую важность подобных мероприятий в формате обмена мнениями и рекомендациями в деле общественного развития в год празднования 30-летия Независимости Казахстана.

На прошлой неделе глава МИОР Аида Балаева также провела встречи с представителями интеллигенции и членами Об­щественного совета Западно-Казахстанской облас­ти. Рабочий визит в регион министр совершила в рамках реализации Послания Главы государства Касым-­Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

На встрече с активом акимата ЗКО министр подчеркнула, что развитие государства и об­щества напрямую зависит от эффективного взаимодействия центральных государственных и местных исполнительных органов с гражданским общест­вом, научной и творческой интеллигенцией, молодежью.

Аида Балаева акцентировала внимание на основных направлениях совместной работы МИОР и акимата области, озвучила актуальные вопросы в сфере общественно-полити­ческой ситуации региона и дала рекомендации по дальнейшей работе.

Важной частью программы поездки стали встречи минист­ра с членами Общественного совета области и представителями творческой интеллигенции. На них были обсуждены такие важные вопросы, как реализация законодательных поправок, внесенных в Закон «Об общественных советах» в январе текущего года, а также реализация дорожной карты программы «Рухани жаңғыру».

Кроме того, в ходе рабочей поездки Аида Балаева встретилась с активной молодежью области и ознакомилась с работой Махамбет университета, Дворца школьников, а также приняла участие в торжественном открытии «Атамекен» өнер ордасы».