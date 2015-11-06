​Важная роль Общественного совета

О том, почему необходим отдельный закон, регулирующий деятельность таких общественных структур, а также о том, как строится работа Общественного совета при Министерстве внутренних дел РК, в интервью «Казахстанской правде» рассказывает его председатель доктор юридических наук, профессор Марат КОГАМОВ.

– Марат Чекишевич, для начала не могли бы вы вкратце рассказать читателям о работе Общественного совета при МВД РК?

– Придавая важное значение правовым основам деятельности Общественного совета при МВД РК и выполняя требования Закона «Об органах внутренних дел», в прошлом году было разработано и утверждено новое Положение об Общественном совете. Оно принято за основу Типового положения для системы общественных советов органов внутренних дел страны.

Частично обновлен состав совета. Работа в данном направлении будет продолжена – совет объективно нуждается в новых членах. Возможно, в его состав войдут 1–2 председателя общественных советов из регионов.

В числе значимых мероприятий Общественного совета в 2014 году – заслушивание отчета работы МВД по противодействию коррупции среди личного состава органов внутренних дел. По его итогам в феврале нынешнего года проведен семинар на базе Университета КазГЮУ по вопросам противодействия коррупции при подготовке кадров в системе высшего образования органов внутренних дел с приглашением представителей всех вузов МВД.

В марте нынешнего года одновременно проведены общественные слушания и общественный мониторинг на базе УВД района Алматы ДВД Астаны в целях изучения полноты социального пакета сотрудников низового подразделения системы ОВД. Полученная напрямую от рядовых полицейских разных служб информация о социальных гарантиях их деятельности обнародована через СМИ, доведена до сведения акима столицы и будет учтена в ходе дальнейшего совершенствования социально-правового статуса сотрудников ОВД. Попутно замечу, что члены Общественного совета были просто поражены низким социальным пакетом рядового сотрудника органов внутренних дел. Безусловно, эту проблему нужно решать.

Не остались без внимания Общественного совета вопросы поощрения наиболее отличившихся сотрудников центрального аппарата МВД. По этому поводу нами в марте также проведен конкурс по выявлению лучшего оперативника и лучшего следователя центрального аппарата МВД, которые были отмечены ценными подарками и денежными премиями по итогам работы за 2014 год. В этом плане мы опирались на возможности Общественного фонда «Айбын», которым руководит Г. Курпенова, и намерены работать в этом направлении и дальше.

В мае 2015 года Общественный совет стал соорганизатором представительного международного «круглого стола» по актуальным вопросам реформирования уголовно-исполнительной системы страны и других не менее значимых общественно-правовых мероприятий.

Деятельность Общественного совета не может быть зажата, ограничена только рамками плана его работы на календарный год. Поэтому мы начали практиковать перио­дические рабочие встречи с целью поддержания постоянной связи между собою и корректировки текущих планов. Словом, работа по совершенствованию содержания работы Общественного совета продолжается.

– В июне текущего года на базе МВД РК прошел семинар-совещание с председателями общественных советов ДВД областей и на транспорте, в чем заключалась его цель?

– Действительно, при поддержке МВД и ДВД областей в Астане состоялась рабочая встреча членов Общественного совета МВД с председателями общественных советов регио­нов. Мы первыми из министерств и ведомств страны провели мероприятие такого рода.

Тема встречи была предусмотрена Планом работы Общественного совета при МВД и достаточно обоснована, поскольку за время деятельности общественных советов органов внутренних дел в центре и на местах, а это более трех лет, сложилась определенная практика, выработаны формы и методы, которые следовало обсудить и обобщить для более точного понимания содержания основной функции общественных советов в центре и на местах. Думаю, мы реализовали полезное начинание: состоялся обмен опытом и выработаны определенные подходы к осуществлению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел. Все эти шаги получили отражение в обстоятельном решении Общественного совета при МВД РК.

– Можно сказать, что общественные советы при органах внутренних дел шагают в ногу со временем, не забегают вперед, но и не отстают от реалий сегодняшнего дня?

– Да, дело обстоит именно так. Вы наверняка заметили, что в последние годы государство придает большое значение открытости и прозрачности правоохранительных органов, поскольку долгие годы они были закрыты для общества и населения. Появление основ общественного контроля за деятельностью ОВД по защите интересов граждан, прав личности отвечает потребностям правового государства и обеспечению верховенства закона. В этом направлении МВД РК уже сделаны первые шаги: общественные советы воспринимаются как значимый дополнительный фактор улучшения организации и дея­тельности органов внутренних дел, моральной и иной поддержки его личного состава.

В целом функционирование общественных советов в органах внутренних дел, повышение их роли, в том числе в области противодействия коррупции и иным негативным явлениям, соответствует точечным указаниям Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институцио­нальных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева (шаги 31 и 99) в части создания и усиления роли общественных советов и законодательного регулирования их статуса и полномочий отдельным законом.

– Кстати, о проекте закона «Об общественных советах», какая работа ведется по нему в данный момент?

– Проект данного закона в настоя­щее время принят на рассмотрение Сенатом Парламента РК. Он был разработан мажилисменами от партийной фракции «Нур Отана». Законопроект периодически обсуждался в Правовом совете при партии «Нур Отан» с пакетом проектов недавно принятых Сенатом законов: «О доступе к информации», «О противодействии коррупции», миссия которых направлена на совершенствование эффективности госуправления, ликвидацию коррупции в среде чиновников, полноценное обеспечение конституционных прав и свобод граждан при оказании госуслуг, с приданием системного подхода к внедрению контроля со стороны гражданского общества за открытостью и прозрачностью деятельности государственного аппарата.

Отмечу, что многие члены Общественного совета при МВД принимали активное участие в экспертировании проектов названных законов и их обсуждении на научно-практических мероприятиях разного уровня.

Полагаю, что практика работы Общественного совета при МВД будет отслеживаться и дальше, а опыт их работы – доводиться до заинтересованных органов и лиц для изучения и последующей коррекции законодательного акта об общественных советах.

– Не могли бы вы вкратце прокомментировать проект закона «Об общественных советах»?

– Согласно проекту закона «Об общественных советах», они формируются в установленном порядке при министерствах, центральных исполнительных органах, не входящих в состав Правительства, органах, непосредственно подчиненных и под­отчетных Президенту РК, а также на уровне аула, села, поселка, сельского округа, города районного значения с возложением данной функции на Собрание местного сообщества, то есть на республиканском и местном уровнях.

Проект выделяет цель деятельности общественных советов – выражение мнения гражданского общества по общественно значимым воп­росам и задачи общественного контроля. Важно указать, что рекомендации общественных советов являются обязательными для рассмотрения гос­органами, которые принимают соответствующие решения и дают мотивированные ответы.

В функции общественных советов вменено осуществление общественного контроля исключительно через пуб­личные процедуры, каковыми определены: заслушивание отчетов о результатах работы; общественные слушания, мониторинг и экспертиза.

Собственно, методы их реализации или, по терминологии проекта закона, «механизмы осуществления общественного контроля» регулируются нормами статьи 19 проекта, а их перечень не является исчерпывающим.

Согласно проекту закона общественные слушания – это собрание заинтересованных лиц, организуемое Общественным советом для публичного обсуждения отдельных вопросов деятельности и проектов наиболее важных решений объектов общественного контроля, имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина. Итоговый протокол общественных слушаний включает: информацию о соблюдении контролируемыми субъектами законодательства РК; рекомендации по устранению выявленных в ходе общественного слушания положений, ущемляющих или ограничивающих права и законные интересы физических и юридических лиц; предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты. Данная форма работы предполагает проведение «круглых столов», конференций, собраний, сходов и так далее как с участием, так и без участия чиновников. Завершается она согласно проекту закона обязательным опуб­ликованием (обнародованием) итогового протокола, который направляется объектам общественного контроля для изучения и принятия мер, а также в СМИ.

Общественный мониторинг определен проектом закона как постоянное и последовательное или временное наблюдение Общественного совета за деятельностью объектов общественного контроля и ее соответствие общественным интересам. Например, это может быть наблюдение за качеством оказания госуслуг, реализацией различных государственных программ и так далее.

Заключение общественного мониторинга включает: информацию о соб­людении контролируемыми объектами требований законодательства РК; рекомендации по устранению выявленных в его ходе обстоятельств, способствовавших нарушениям. А также предложения по повышению эффективности деятельности контролируемых объектов в направлениях их дея­тельности, ставших предметом мониторинга и предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты.

Методы использования рекомендаций Общественного мониторинга также различны и могут быть связаны с заслушиванием отчетов или общественными слушаниями, однако они всегда должны доводиться до сведения заинтересованных государственных органов и должностных лиц с отслеживанием мер реагирования по ним.

Наконец, общественная экспертиза как процедура общественного конт­роля предполагает использование субъектами такого контроля специальных, в том числе специальных научных, знаний и опыта для исследования, анализа и оценки соблюдения общественных интересов в ходе текущей деятельности госорганов.

Важно подчеркнуть, что проект закона акцентирует внимание на осуществлении общественного контроля со стороны Общественного совета на основе принципов автономности, самостоятельности, публичности, профессионализма и компетентности субъектов общественного контроля и так далее.

– Возвращаясь к работе общественных советов ОВД, как она организована в регионах и на транспорте?

– Если делать краткий анализ работы общественных советов на мес­тах, то, во-первых, судя по информации из регионов, они ведут определенную работу, и уже есть некоторые результаты. Общим для общественных советов на местах является такая форма работы, как широкая практика заслушивания отчетов по самым разным вопросам деятельности органов внутренних дел. Говорить о какой-то заданности тем не приходится, поскольку все они различны. Однако эта форма характерна и преобладает в деятельности ОС отдельных ДВД областей и ДВД на транспорте (Астана, Актюбинская, Атырау­ская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области).

Одновременно можно утверждать о многообразии форм работы большинства общественных советов на мес­тах. В качестве положительных примеров организации работы ОС на местах можно привести: организацию выездных заседаний общественных советов ДВД Астаны, ЮКО; формирование трех тематических рабочих групп в составе Общественного совета ДВД Алматы. Важен опыт изучения и учета рекомендаций Общественного совета ДВД Акмолинской области по вопросам работы с обращениями физических и юридических лиц, а также профилактики преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. Заслуживает внимания практика работы ОС ДВД Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областей по подбору кадров для ОВД; опыт работы комиссии Общественного совета ДВД Жамбылской области с населением, в том числе по воп­росам предупреждения краж чужого имущества и общественных советов ДВД Алматы, Костанайской, Павлодарской области в части организации приема граждан для оказания правовой и иной помощи. А также опыт Общественного совета ДВД Павлодарской области по профилактике карманных краж, правонарушений среди несовершеннолетних.

Важно отметить и то, что в работе отдельных общественных советов отчетливо просматриваются и элементы таких форм общественного контроля, как мониторинг и слушания.

Особо хотелось бы отметить работу Общественного совета ДВД СКО не только по количеству и качеству проведенных мероприятий, они разные по сути, но все важные. Пожалуй, это единственное ДВД, где общественные советы созданы при каждом территориальном подразделении. Кстати, это требование Закона «Об органах внутренних дел». Кроме того, члены Общественного совета ДВД СКО закреплены за каждой службой департамента.

Я убежден, что в целом общественные советы при государственных органах в том или ином виде надо сохранить по всей вертикали, поскольку они доказали свою состоятельность и жизнеспособность. Данное обстоятельство необходимо правильно отразить в проекте закона «Об общественных советах», который, безусловно, придаст новый импульс их работе.