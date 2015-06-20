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Важная роль журналистики
Юлия МАГЕР
В заседании приняли участие члены комиссии – представители республиканских средств массовой информации, творческих союзов, общественных объединений журналистов и заинтересованных государственных органов. Открывая его, Государственный секретарь отметила важную роль средств массовой информации в укреплении государственности Казахстана и поздравила представителей СМИ с наступающим профессиональным праздником – Днем работников связи и информации.

– Казахстанские СМИ своей деятельностью формируют единую казахстанскую идентичность, укрепляют патриотизм и консолидируют наше общество. Это особенно важно в свете проводимых сегодня в стране общественно-политических реформ и реализации масштабных экономических планов, выдвинутых Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050» и Послании народу "Нұрлы жол – путь в будущее", – подчеркнула председатель Общественной комиссии Г. Абдыкаликова.

Государственный секретарь отметила, что успешное решение политических, экономических и социальных задач, стоящих сегодня перед нашим государством, во многом зависит от социальной активности общества, важную роль в формировании которого играют отечественные СМИ.

– Государство всесторонне поощряет талантливых журналистов и претворение в жизнь смелых информационных проектов. Одним из важных механизмов такого поощрения является ежегодное присуждение премий, вручение грантов и объявление Благодарности Президента Казахстана в области СМИ, – сказала председатель Общественной комиссии Г. Абдыкаликова.

В текущем году на рассмотрение Общественной комиссии было выдвинуто 81 представление, в том числе 64 в отношении журналистов, 17 – творческих коллективов. При этом 29 представлений было направлено печатными изданиями, 44 – электронными СМИ, 8 поступили от кандидатов, не представляющих определенные средства массовой информации.

В ходе заседания Общественной комиссии был отмечен высокий уровень журналистских материалов, а также вклад представителей медийного сообщества в освещение важнейших общественно-политических и социально-экономических аспектов развития Казахстана.

По итогам обсуждения Общественная комиссия, согласно Правилам присуждения президентских премий в области СМИ, открытым голосованием единогласно постановила рекомендовать Главе государства присудить две премии, вручить два гранта представителям СМИ и объявить Благодарность Президента четырем творческим коллективам.

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