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Важная составляющая двусторонних отношений
По мнению собеседников, Казахстан и Литва являются важными политическими и экономическими партнерами в Центральной Азии и Балтийском регионе соответственно. Объем товарооборота между двумя странами в 2014 году составил более 430 млн. долларов.
По словам спикера Мажилиса, большие возможности для расширения взаимодействия открывают новая экономическая политика Президента Казахстана «Нұрлы жол», ГПИИР, а также благоприятный инвестиционный климат и либерализация трудового законодательства для иностранных инвесторов.
Премьер-Министр Литвы Альгирдас Буткявичюс поздравил Казахстан с важными датами, отмечаемыми нашей страной в нынешнем году, – 20-летием Конституции, 20-летием АНК, а также с возможностью организации ЭКСПО в 2017 году. А. Буткявичюс подчеркнул интерес Литвы к тематике меж­дународной выставки в Астане.
Говоря о межпарламентском направлении взаимоотношений, К. Джакупов и А. Буткявичюс отметили работу групп по сотрудничеству в Мажилисе и Сейме. По мнению собеседников, межпарламентское взаимодействие – важная составляющая партнерства двух стран.

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