Приветствуя гостя, казахстанский парламентарий поздравил его с предстоящим в этом июле 95-летием Коммунистической партии Китая. Отметив стратегический характер сотрудничества двух стран, депутат подчеркнул, что новый этап двусторонних отношений развивается благодаря активному политическому диалогу на высшем уровне. Особое внимание в беседе обращено на реализацию намеченных проектов, проводимых в рамках новой экономической политики «Нұрлы жол» и стратегии «Экономический пояс Шелкового пути». Имеет положительную динамику и развитие межпартийных связей. А активный обмен визитами свидетельствует о заинтересованности сторон в сотрудничестве.

Отмечая значение межпарламентских отношений, стороны подчеркнули, что парламентское сотрудничество является важной составляющей казахстанско-китайского стратегического парт­нерства, и высказались за необходимость его дальнейшего развития.

Во встрече участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Ханьхуэй Чжан, а также депутаты от КНПК Владислав Косарев, Галина Баймаханова, Айкын Конуров и Магеррам Магеррамов.