Важная точка опоры Аскар ШАКИРОВ, уполномоченный по правам человека РК

К этой дате традиционно приурочены мероприятия на национальном, региональном и глобальном уровнях, призванные акцентировать внимание общественности на вопросах прав человека. Для правозащитников этот знаковый день, приходящийся на последний месяц года, – хорошая возможность подвести итоги и наметить перспективы, что становится особенно актуальным в свете последних событий в мире.

30 ноября 2015 года Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев обратился с традиционным Посланием народу страны. К выступлению Главы государства было приковано внимание всех слоев общества, ведь в нем Лидер нации сформулировал национальную стратегию применительно к сегодняшней обстановке на планете.



Международные конфликты, политическая дезинтеграция и социальные катастрофы в ряде регионов мира, многомиллионные потоки беженцев, реальная и повсеместная угроза терроризма, взаимные санкции, нарастание глобальной военно-политической напряженности породили, возможно, самый тяжелый и всеохватывающий кризис в сфере прав человека со времен окончания Второй мировой войны. Находясь в центре Евразии, наша страна не может не ощущать острые противоречия между крупнейшими державами и влияние негативных процессов на континенте. Более того, складывающаяся ситуация ставит перед Казахстаном принципиально новые задачи.



Правозащитная стратегия

В данном контексте Послание Главы государства, безусловно, непосредственно связано с правами человека, так как представляет собой программу действий в этой сфере в условиях мирового правозащитного кризиса.



Так, обращают на себя внимание три главных понятия «антикризисной стратагемы» республики. Во-первых, экономический рост и развитие частной инициативы; во-вторых, глубокое реформирование государственного и корпоративного менеджмента, финансового и фискального секторов; в-третьих, развитие и взаимодействие всех государственных, общественных и частных институтов на принципах Общества Всеобщего Труда, высокой социальной ответственности, адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения. С правозащитной точки зрения эти направления отражают такие злободневные темы, как защита блока экономических прав казахстанцев, обеспечение прав на качественные государственные и социальные услуги, в том числе трудовые права.



Опыт учреждения уполномоченного по правам человека свидетельствует о том, что данные вопросы – краеугольные на сегодняшнем этапе развития страны. В жалобах, поступающих к омбудсмену, граждане зачастую затрагивают проблемы деятельности различных государственных органов, качества госуправления, сообщают о фактах нарушения их трудовых, социальных и жилищных прав.

Соответственно, пять направлений антикризисных и структурных преобразований, озвученных в Послании Главы государства, отражают приоритеты в сфере прав человека, в частности право на достаточный жизненный уровень, труд, социальную защиту, пенсионное обеспечение, образование, охрану здоровья и многое другое.



К примеру, в целях защиты прав казахстанцев на достаточный жизненный уровень поставлены задачи по стабилизации национальной валюты, контролю над инфляцией, устранению институциональных дефектов Национального банка и передаче пенсионных накоплений под управление частных казахстанских или иностранных компаний с принятием мер по повышению их доходности.



Примечателен тот факт, что, несмот­ря на объявленную оптимизацию бюджетной политики, Глава государства подчеркнул: принимаемые меры не кос­нутся социальных обязательств. Более того, высвобождаемые при оптимизации бюджетных расходов средства будут направлены в первую очередь на проекты, «которые принесут реальные результаты для населения».



Особый акцент в Послании сделан на построении Общества Всеобщего Труда. Так, в целях обеспечения права каждого на реализацию экономической инициативы даны поручения, касающиеся стимулирования конкуренции и приватизации. Кроме того, поставлены задачи по привлечению инвестиций с целью создания рабочих мест.



В соответствии с поручениями Президента страны будет также продолжено развитие технического образования, с 2017 года намечен старт нового проекта – «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Кроме того, в интересах обеспечения прав граждан объявлено о повышении социальных выплат, пенсий, пособий и зарплат работников бюджетной сферы.



Таким образом, стратегия государства в правозащитной сфере будет базироваться на стимулировании экономической инициативы, обеспечении прав человека, в том числе трудовых, и поддержке уязвимых групп населения.



В контексте данной политики возрас­тает значимость тематики относительно соотношения бизнеса и прав человека. Данный вопрос активно изучается на уровне ООН и многих зарубежных государств, в дискуссиях принимает участие и учреждение казахстанского омбудсмена.

Несомненно, предпринимательство выступает эффективным инструментом улучшения соблюдения прав человека через повышение личного благосостоя­ния и одновременно удовлетворение общественных потребностей. Последние поручения Лидера нации значительно актуализируют данную проблематику, требуя изучения лучшего международного опыта и совместной работы всех заинтересованных сторон, включая Национальную палату предпринимателей, международные и национальные правозащитные организации, иностранных партнеров.



Итоги года

В 2015 году государством уже были приняты значительные меры по дальнейшему улучшению ситуации с правами человека в стране, прежде всего в рамках реализации Пяти институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов», а также других поручений Главы государства. С 1 января действуют новые Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, в которых значительно расширены права граждан, повышена роль судебной власти, смягчены условия условно-досрочного освобождения, введены общепризнанное правило Миранды и институт сделки с правосудием, расширены альтернативные виды наказания. Значительное число преступлений перешло в категорию уголовных проступков, не связанных с тюремным заключением.



Принят Трудовой кодекс, который повысил роль профсоюзов. Введена более гибкая система трудовых отношений, упрощены процедуры найма и кадрового перемещения, определены условия и сис­тема оплаты труда, закреплены базовые гарантии и права работников с возможностью их расширения через договоры и соглашения, оговорены инструменты защиты прав и интересов. Приняты также законы «О доступе к информации», «Об общественных советах» и «О государственной службе», направленные на укрепление профессионального и под­отчетного государства. На завершающем этапе находится работа по учреждению должности уполномоченного по правам ребенка.

Данные меры призваны решить многие проблемы, которые поднимают граждане в своих жалобах к омбудсмену. Так, ежегодно около четверти всех поступающих к нам обращений касаются деятельности правоохранительных органов, включая вопросы применения норм вышеуказанных кодексов. Значительное число составляют коллективные и индивидуальные жалобы на нарушения трудовых прав, в частности на невыплату заработной платы, расчетных сумм, несоб­людение режима рабочего времени, ненадлежащее оформление трудовых отношений, расторжение трудового договора, опасные условия труда и так далее.



Жалобы, касающиеся администрирования и прозрачности госорганов, составили порядка 14%, в них граждане, как правило, указывали на непредоставление информации, услуг, их несвоевременность и низкое качество, несоблюдение установленных про­цедур при трудоустройстве, оформлении документов. Отмечали низкое качество работы госслужащих, халатность, волокиту, бездействие со стороны отдельных сотрудников госорганов, непрозрачность вынесения решений. Принятые в 2015 году меры создали правовые возможности для решения вопросов, которые граждане регулярно поднимают в своих жалобах.



Кроме того, продолжает функционировать Национальный превентивный механизм (НПМ), созданный согласно обязательствам, вытекающим из Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. В его рамках в Казахстане на основе модели «Омбудсмен плюс» впервые учрежден механизм, позволяющий осуществлять постоянный мониторинг всех мест лишения или ограничения свободы граждан. При этом участники НПМ – это исключительно представители гражданского общества, которым гарантированы независимость и защита от незаконных действий со стороны кого бы то ни было. Координатором их деятельности выступает уполномоченный по правам человека.



Данный механизм носит ярко выраженный превентивный характер и нацелен на мониторинг и содействие улучшению соблюдения самого широкого круга прав человека в условиях так называемых закрытых учреждений, касающихся личной неприкосновенности, достаточного жизненного уровня, доступа к здравоохранению, образованию и информации, свободы труда и многих других.



Практика показала, что выбранная государством модель мониторинга силами представителей гражданского общества при координирующей роли омбудсмена позволяет эффективно определять факторы нарушения прав человека и способствовать их устранению. При имплементации норм Факультативного протокола Казахстан пошел даже дальше: во-первых, предусмотрены так называемые «специальные посещения», которые являются формой срочного реагирования на сообщения о жестоком обращении; во-вторых, помимо ежегодного общего доклада НПМ, после каждого посещения группа НПМ направляет свои рекомендации администрации учреждения для незамедлительного выполнения.



Следует особо отметить ратификацию в феврале Казахстаном Конвенции ООН о правах инвалидов, нацеленной на обеспечение людей с ограниченными возможностями равным доступом ко всем правам и свободам. 3 декабря Президентом подписан соответствующий закон, в котором предусмотрено обеспечение беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к социальным объектам, инфраструктуре, услугам связи, информации и транспорта, установление требований по разработке государственных образовательных стандартов с учетом инклюзивного образования и другие прогрессивные нормы.



В текущем году учреждением омбудсмена в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак», с привлечением международного эксперта-консультанта, юрис­тов и лингвистов реализован проект по разработке дефиниций и индикаторов детской инвалидности, свободных от дискриминации и неверного толкования. По его итогам подготовлены рекомендации по замене дискриминирующей терминологии на более корректную и не отражающую стереотипы.



Продолжается деятельность в направлении защиты прав детей. В настоящее время учреждение омбудсмена совместно с Penal Reform International участвует в проекте «Постепенное искоренение насилия в отношении детей в местах лишения свободы Центральной Азии». Продолжается многовекторное сотрудничество с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках проектов по защите детства. На сайте ombudsman.kz функционирует специальный адаптированный для несовершеннолетних информационный ресурс.



Перспективы

На уровне ООН День прав человека в нынешнем году посвящен старту кампании по празднованию 50-й годовщины двух значимых документов в области прав человека – Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года.



Республика Казахстан – участник данных международно-правовых документов и на постоянной основе представляет доклады об их имплементации в Комитет по правам человека и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, которые осуществляют контроль над страновым исполнением норм данных договоров.



Вышеуказанные пакты в комплексе со Всеобщей декларацией прав человека составляют так называемый Международный билль о правах человека – фундаментальный перечень универсальных прав человека на мировом уровне. Несмотря на то что Всеобщая декларация не носит юридически обязывающего характера, в Казахстане нормы данного документа инкорпорированы в текст Конституции страны. Совместно Основной закон и международно-правовые обязательства формируют фундамент для национальной системы защиты прав и свобод человека, реализующий важнейшую задачу государства, предусмотренную ­статьей­ 1­ Основного закона. Этим обусловлена проводимая государством работа по укреплению государственных гарантий прав и свобод человека и гражданина.



Граждане нашей страны также имеют право обращаться в Комитет по правам человека с жалобами на нарушения их прав после исчерпания внутригосударственных правозащитных механизмов. В настоящее время в данном органе ООН рассматриваются такие обращения казахстанцев, а по ряду – уже вынесены решения. Для государственных органов решения комитета дают возможность взглянуть на свою работу с другой, правозащитной, точки зрения, способствуют улучшению их деятельности, устранению отдельных недостатков.

Вместе с тем в сегодняшней сложной международной обстановке многократно возросли угрозы благополучию и правам человека как в мире, так и в регионе. Причем негативные процессы касаются не только торговли, но и гуманитарного, культурного взаимодействия. В то же время история показывает, что права человека в последние десятилетия стали основополагающим аргументом международной интеграции, определяющим сущность глобализации, о чем нам напоминает и День прав человека, отмечаемый 10 декабря.



Исходя из этого можно смело утверж­дать: сегодня права человека как никогда актуальны в качестве точки опоры для поиска новых форм будущей международной интеграции, основы прогресса в условиях современных вызовов.

