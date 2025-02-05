Важная цель – укрепление экономического потенциала

Думаю, каждый гражданин, неравнодушный к судьбе страны, прочитал интервью Главы государства газете «Ana tili». К слову, такого рода выступления Президента в средствах массовой информации стали уже традицией.

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Как отметил сам Касым-Жомарт Токаев, это эффективный способ обращения к соотечественникам, чтобы каждый мог глубоко осмыслить произошедшие события, ознакомиться с планами, намеченными на перспективу.

В своем нынешнем интервью Президент поднял вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, экономики, социальной сферы. Как отметил Глава государства, несмотря на крайне сложную геополитическую ситуацию, Казахстан за последнее время укрепил свои позиции на международной арене как государство, играющее эффективную роль в построении диалога за мир. В качестве задач он выделил обеспечение развития экономики, повышение производительности труда, создание новых постоянных рабочих мест.

Отдельной темой стали чрезвычайные ситуации, произошедшие в стране в прошлом году. В связи с тем, что не были приняты соответствующие меры по предупреждению, последствия паводков оказались весьма серьезными. Поэтому в настоящее время ведется работа по устранению допущенных ошибок. В частности, утверждена Концепция управления водными ресурсами и соответствующий комплексный план. До 2030 года предусмотрено строительство более 40 водохранилищ и ремонт еще 37. Также намечена модернизация ирригационных каналов общей протяженностью более 14 тыс. км.

В Мажилисе Парламента рассматривается новая редакция Водного кодекса. Основная цель данного документа, разработанного по поручению Главы государства, – борьба с дефицитом воды. Проект направлен на правовое регулирование общественных отношений, связанных с охраной и использованием водных ресурсов, водоснабжением населения и отраслей экономики, безопасной эксплуатацией водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

Президент подчеркнул, что главная цель государства – укрепление экономического потенциала, суверенитета и международных позиций Казахстана. Мы, казахстанцы, должны в свою очередь оказывать поддержку проводимой политике и принимать непосредственное участие в ее реализации.