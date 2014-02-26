Общество
Важней всего – «погода» в доме

С этой задачей мастер с огромным стажем справляется достойно. Ведь за плечами у Юрия Володенкова – двадцать лет работы в коммунальной сфере, 17 из которых – в ставшем родным потребительском кооперативе собственников квартир «Орталык». Ежедневно он следит за стабильной подачей тепла и воды в 25 домов, а это 1,5 тыс. квартир. 

Опыт подсказывает: любую неполадку легче предотвратить, чем потом устранять. Нынче зима выдалась морозная – непросто в такие холода проверить каждый метр надземной трубы, чтобы заранее заменить вызвавший сомнение вентиль. Но Юрий Владимирович вахту несет в любой мороз, ведь он помнит страшную аварию, случившуюся в 1997 году. Тогда на чердаке пятиэтажного дома случилось ЧП и горячая вода затопила квартиры. Всем работникам «Орталык» пришлось в течение суток работать, возвращая в квартиры тепло. 

– Наша работа очень ответственная, – говорит Юрий Владимирович. – Ведь от ее качества зависит комфорт нескольких тысяч человек. И мы стараемся не подвести, оправдывать доверие. Тем более что в последнее время все больше людей осознает сопричастность и ответственность за содержание жилого фонда.

Аслан КУДАБАЕВ,
фото автора
Костанай

Популярное

Все
Вечные пробки «Алтын Орды»
Устраняя «узкие места» грузоперевозок
Дорого и сердито: как не ошибиться при покупке бытовой техники
Глава управления образования Шымкента: Мечтаю об односменных школах!
Разработку единственного месторождения олова согласовали в Казахстане
Пусть будет щедрым урожай!
Чем слово в блоге отзовется
Сто секунд до катастрофы
«Тараз» разгромил чемпиона
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Документы передали дух эпохи
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Новый тренер для чемпионки мира
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Взрыв произошел на месторождении Тенгиз, есть погибшие
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество
Глава управления образования Шымкента: Мечтаю об односменны…
Общество
Дорого и сердито: как не ошибиться при покупке бытовой техн…
Общество
Вечные пробки «Алтын Орды»
Общество , Спорт
Елена Рыбакина ответила на вопрос о своем гражданстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]