Важней всего – «погода» в доме

С этой задачей мастер с огромным стажем справляется достойно. Ведь за плечами у Юрия Володенкова – двадцать лет работы в коммунальной сфере, 17 из которых – в ставшем родным потребительском кооперативе собственников квартир «Орталык». Ежедневно он следит за стабильной подачей тепла и воды в 25 домов, а это 1,5 тыс. квартир.

Опыт подсказывает: любую неполадку легче предотвратить, чем потом устранять. Нынче зима выдалась морозная – непросто в такие холода проверить каждый метр надземной трубы, чтобы заранее заменить вызвавший сомнение вентиль. Но Юрий Владимирович вахту несет в любой мороз, ведь он помнит страшную аварию, случившуюся в 1997 году. Тогда на чердаке пятиэтажного дома случилось ЧП и горячая вода затопила квартиры. Всем работникам «Орталык» пришлось в течение суток работать, возвращая в квартиры тепло.

– Наша работа очень ответственная, – говорит Юрий Владимирович. – Ведь от ее качества зависит комфорт нескольких тысяч человек. И мы стараемся не подвести, оправдывать доверие. Тем более что в последнее время все больше людей осознает сопричастность и ответственность за содержание жилого фонда.

Аслан КУДАБАЕВ,

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Костанай