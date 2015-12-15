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​Важнейший инструмент защиты прав граждан
Иоган МЕРКЕЛЬ, первый заместитель Генерального прокурора РК, государственный советник юстиции 2-го класса

Первые годы независимости войдут в историю как время глубоких преобразований и реформ, направленных на поступательное развитие экономики, социальной, культурной и политической системы, становление суверенного Казахстана как развитого правового и светского государства.

Благодаря дальновидному курсу Президента Казахстан добился значительных успехов в построении государственности, убедительно продемонстрировал всему миру собственную эффективную модель развития. Итоги этой работы в полной мере подчеркивают справедливость главного приоритета, сформулированного Главой государства: «Мы нашли нашу особенную верную формулу развития и успеха: от стабильности – через модернизацию – к процветанию… Мы никого не пытаемся копировать, а делаем то, что нужно нашей стране и нашему народу».

Признание международного сообщества снискали глобальные и регио­нальные инициативы, выдвинутые нашей страной. Яркое свидетельство тому – избрание Казахстана в Совет по правам человека ООН, а также то, что в 2017 году в столице нашей Родины пройдет престижная Международная выставка «ЭКСПО».

За годы независимости сделаны конкретные шаги в реализации стратегических задач, связанных с развитием правового государства, обеспечением верховенства Конституции и законов страны. Особое значение приобрели вопросы обеспечения гарантий защиты прав личности, сохранения внутриполитической стабильности и консолидации в обществе.

В этом контексте новое осмыс­ление получила деятельность надзорных органов. Благодаря всемерной поддержке Главы государства прокуратура приобрела высокий общественно-политический статус и сегодня по праву признана ключевым звеном правоохранительной системы. Усилия прокуроров сосредоточены на самых значимых направлениях оперативного устранения нарушений законности, представляющих реальную угрозу правам человека и государственным интересам.

Прокуратура стала одним из главных инструментов защиты прав человека. На особом контроле прокуроров остаются вопросы устранения нарушений, порожденных экономическим кризисом, защиты трудовых прав граждан, интересов социально уязвимых слоев населения, предпринимателей, противодействия коррупционным и экстремистским проявлениям. Все это продиктовано интересами безопасности и экономического развития страны, утверж­дения правопорядка и внутренней стабильности.

Прокуратура выполняет важную координирующую функцию. Взаимодействие правоохранительных структур во главе с высшим надзорным органом направлено на эффективное решение современных актуальных задач, стоящих перед правоохранительной системой, и прежде всего, по созданию правовой системы, отвечающей ожиданиям общества.

Сегодня, когда страна вступает в очередной ответственный этап своего развития, перед органами прокуратуры стоят новые ответственные задачи, призванные обеспечить качественное исполнение Послания Главы государства. При этом на особом контроле находятся ключевые приоритеты экономичес­кой политики государства. И это оправдано – ведь от успеха в сфере экономики зависит будущее страны. Поэтому деятельность органов прокуратуры должна в полной мере соответствовать характеру современных вызовов и угроз.

В рамках реализации Пяти инс­титуциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов» надзорный орган подготовил пакет предложений по реформированию системы госуправления, правосудия, а также обеспечения принципа верховенства закона, которые уже поддержаны Национальной комиссией по модернизации. Одно из ключевых направлений – выполнение поставленной Главой государства задачи по дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности, качественному обновлению правовой системы. Успешное ее решение позволит обеспечить полноценную защиту конституционных прав граж­дан, повысить уровень доверия общества к правоохранительным органам.

В рамках реализации поручения Генеральной прокуратурой проведена плодотворная законотворческая работа по важнейшим направлениям совершенствования правоохранительной деятельности, в том числе разработаны новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. В целом развитие уголовной политики государства нацелено на соблюдение баланса между либерализацией наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасности, с одной стороны, и ужесточением наказания за тяжкие деяния – с другой.

Актуальность модернизации уголовного процесса обусловлена необходимостью реализации новых подходов к решению проблем досудебного производства, продиктованных требованиями времени. Перед нами стояла главная задача – максимально приблизить процессуальный закон к общепринятым международным нормам, заменить устаревшие процессуальные инструменты более эффективными, а самое главное – усилить гарантии защиты прав и свобод граждан.

Текущий год для органов прокуратуры прошел под знаком обеспечения эффективного функцио­нирования правовой системы в условиях действия обновленного уголовного и административного законодательства.

Сегодня все заявления и сообщения, имеющие признаки уголовных правонарушений, регистрируются в Едином реестре досудебных расследований. Это позволило упростить начальную стадию уголовного процесса, повысить эффективность досудебных расследований, сократить факты манипуляций со статистикой. В результате благодаря усовершенствованной системе учета количество зарегистрированных правонарушений по сравнению с прошлым годом возросло на четверть.

В условиях обновленного уголовного законодательства успешно заработали новые правовые институты, позволившие существенно снизить нагрузку на органы следствия и суды. Так, широкое применение согласительной процедуры существенно сократило время расследования и рассмотрения дел в судах.

Ускоренный порядок окончания досудебного расследования позволил оперативно завершить и направить в суд третью часть от всех дел. В результате активного внедрения института примирения более чем на треть возросло количество дел, прекращенных по нереабилитирующим основаниям, снизилось общее количество дел, направленных в суд. Внедрение института процессуальных прокуроров повысило эффективность прокурорского надзора за следствием.

Переход к работе в новых правовых условиях потребовал от прокуроров серьезной перестройки работы, повышения уровня профессионализма, усиления ответственности за обеспечение законности. В контексте создания правоохранительной системы, пользующейся высоким доверием граждан, несомненно, определяющим фактором выступает кадровый вопрос. Разработанная нами Концепция кадровой политики правоохранительных органов преду­сматривает выработку системных мер по формированию профессионального кадрового состава силовых структур, повышению имиджа и престижа службы.

Важным этапом ее реализации стало создание Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Впервые в истории в структуре надзорного органа образовано учебное заведение, на которое возложена задача подготовки высококвалифицированных специалистов. Это уникальный проект, не имеющий аналогов среди стран СНГ.

В условиях интегрирования Казахстана в мировое сообщество возрастает актуальность расширения международного сотрудничества. Генеральная прокуратура активно сотрудничает с компетентными органами зарубежных государств по актуальным направлениям борьбы с преступностью. В этом плане за последние годы подписано 20 важных международных соглашений, регламентирующих вопросы оказания правовой помощи, передачи осужденных лиц, экстрадиции преступников.

Мы с удовлетворением отмечаем возрастающую эффективность этого сотрудничества. Расширяется гео­графия стран, налаживается активное взаимодействие с государствами Западной и Центральной Европы. Так, договоры о правовой помощи с США и Великобританией призваны ускорить процедуру присоединения Казахстана к межамериканским и европейским конвенциям.

Нынешний год войдет в историю как время, наполненное событиями большой исторической и политической значимости, главными из которых стали 20-летие Конституции и 550-летие образования Казахского ханства.

Главой государства предложена политическая идея «Мәңгілік Ел». Она призвана консолидировать казахстанское общество в стремлении обеспечить достойное будущее своим потомкам. Важнейшие достижения страны за годы независимого развития – единство народа, межнациональное согласие, политическая стабильность, экономические успехи. Наша задача – всемерно укреплять и развивать достигнутое.

Органы прокуратуры встречают главный праздник страны достойными результатами в надзорной и правозащитной деятельности, укреп­лении конституционной законности. Прокуроры страны и впредь будут стоять на страже завоеваний независимости, отстаивать единство и целостность страны, вести бескомпромиссную борьбу с преступностью, каждодневной своей работой вносить вклад в построение сильного и процветающего Казахстана. 

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