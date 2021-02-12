В ходе заседания, проходившего в формате видеоконференции, обсуждены текущие результаты реализации программы и определены приоритетные направления дальнейшей работы.

Открывая заседание, Крымбек Кушербаев отметил, что Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев в своей программной статье «Независимость превыше всего» обозначил ценностные ориентиры дальнейшего развития программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Во-первых, это защита и уважение священных ценностей нашей независимости, во-вторых, четкая государственная позиция по актуальным воп­росам общественного развития.

Госсекретарь подчеркнул, что в условиях современных рисков и вызовов глобализации прог­рамма «Рухани жаңғыру» – важнейший ориентир развития человеческого капитала и механизм выстраивания новой идеологической повестки для нашего общества.

По информации заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова, в 2020 году в рамках реа­лизации Плана мероприятий программы «Рухани жаңғыру» проведено более 30 000 мероприя­тий, которые охватили около 8 млн человек. Новые ценностные подходы и механизмы реализации программы позволили расширить мероприятия по трем основным направлениям: «Личностное развитие», «Национальная идентичность и повышение международного статуса», «Развитие государства, гражданского общест­ва и местного сообщества». Внедрены четыре новых спецпроекта: «Үнем – қоғам қуаты», «Дәстүр мен ғұрып», «Құқықтық мәдениет» и «Еңбек – елдің мұраты».

В рамках специального проекта «Туған жер» в прошлом году отечественные меценаты вложили порядка 10 млрд тенге в развитие ключевых региональных инфраструктурных объектов, построи­ли 537 и реконструировали 445 со­циально значимых объектов.

Участникам заседания также была представлена специальная «Дорожная карта реализации Программы модернизации общественного сознания».

На заседании выступили известный ученый доктор исторических наук, профессор Талас Омарбеков, председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Есетжан Косубаев, меценат из Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области Константин Поп, исполнительный директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии «Болашак» Лаура Демесинова.

По итогам заседания Правительству дан ряд поручений по обеспечению качественной и эффективной реализации «Дорожной карты программы «Рухани жаңғыру» на 2021 год».

Госсекретарь также поручил рассмотреть предложения и рекомендации Национальной комиссии, в том числе по открытию проектного офиса «История народа» для написания полной академической истории Казахстана, усилению тематики спецпроекта «История в кино и на телевидении», развитию туризма в рамках спецпроекта «Киелі Қазақстан», созданию отечественного банка изобретателей. Также было обращено внимание на необходимость обеспечения качественного культурно-просветительского и образовательного контента, особенно для детей и юношества.