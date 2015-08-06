Важнейший признак демократического государства Свежий выпуск 1501 Сагиндык ЖУРСИМБАЕВ, доктор юридических наук, профессор

В настоящее время верховенство закона является основным принципом национальных институтов во всем мире и признается международным сообществом как важнейший признак демократического правового государства. К сожалению, в процессе правоприменения заметно немало отступлений от данного принципа и проб­лем, связанных с упрощенными или неверными трактовками и оценками верховенства закона.

Серьезным препятствием на пути утверждения верховенства права являются издержки ведомственного и местного нормотворчества, которое зачастую противоречит закону и нередко лишает граждан тех прав, которые им предоставляются. Только в истекшем 2014 году прокурорами приняты меры по восстановлению конституционных прав около 414 тыс. граждан на труд и заработную плату, пенсии и пособия, жилье и охрану здоровья, образование и собственность. Отменено и изменено 15 932 незаконных правовых акта органов власти и управления.

Особого внимания в связи с этим заслуживает проблема соотношения закона и так называемой целесообразнос­ти. Обход закона под предлогом общественной «це­лесооб­разности» недопустим даже в том случае, когда тот или иной нормативно-правовой акт действительно плох или, например, устарел. В таком случае закон должен быть отменен или изменен уполномоченным на то государственным органом. Гос­подство закона – неотъемлемый признак правового государства.

Но, к сожалению, на практике есть немало случаев, когда принцип верховенства права нарушается. Например, гражданин Б. более десяти лет назад, будучи еще несовершеннолетним, балуясь со своим товарищем в частной бильярдной, разбили витринное стекло. В отношении них возбудили уголовное дело за злостное хулиганство, а впоследствии прекратили за примирением сторон по нереабилитирующим основаниям. Необос­нованность возбуждения данного уголовного дела теперь уже сложно доказать. О том, что Б. оказался в спис­ке лиц, совершивших преступления, он узнал по истечении десяти лет, когда хотел устроиться на государственную службу и с него потребовали справку о несудимости. Справедливость решений, принятых по этому делу, оставим на совес­ти органов уголовного преследования. Но из данного частного случая возникает большая проблема обеспечения верховенства закона, в частности конституционного принципа презумпции невиновности, согласно которому «лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в силу приговором суда».

Если так, то насколько правомерно считать судимыми всех тех, в отношении которых не состоялся приговор суда? А если полагаем винов­ными в совершении преступ­ления всех лиц, в отношении которых прекратили или отказали в возбуждении дела по нереабилитирую­щим основаниям, тогда необходимо менять указанный принцип. Налицо коллизия правовых норм.

Кроме того, до недавнего времени органами правовой статистики выдавались сведения с учетом сроков погашения и снятия судимости. Теперь, с середины 2014 года, в справках стали указывать сведения о совершении лицом преступления независимо от погашения и снятия судимости. Смысл понятен: чтобы лица, ранее осужденные за преступления, независимо от погашения судимости, не оказались в сфере образования, воспитания и так далее. Но, может, в этом вопросе целесообразнее было бы подходить дифференцированно, предусмот­рев новый порядок только в отношении лиц, совершивших преступления по отдельным категориям уголовных дел. Ведь значение института погашения и снятия судимости заключается в том, что прекращаются все ее социальные последствия для человека. С правовой точки зрения такое лицо считается не совершавшим преступления, что избавляет его от клейма на всю оставшуюся жизнь. Если так, то что должен писать в анкете кандидат на государственную должность или лицо, претендующее на депутатское кресло? Также следует конкретно определиться, за грехи какого родственника обязан расплачиваться гражданин.

Одним из основных элемен­тов верховенства закона является справедливое судебное разбирательство. По данным Верховного суда, в истекшем году по уголовным делам осуждены 25 079 лиц, оправданы 478 лиц. Приговоры судов, как всегда, стабильны. Почти все судебные акты являются законными и обоснованными. Но возникает вопрос: а все ли они являются справедливыми? Правосудие – от фразы «судить по праву», то есть по справедливости, поэтому оно должно отвечать прежде всего требованиям справедливости.

Вне сомнения, Верховный суд, постоянно обобщая судебную практику и расширяя современные информационные технологии, принимает меры по обеспечению единообразного применения законов. Но, к сожалению, профессионализм отдельных судей оставляет желать лучшего. Поэтому в рамках предложенного Президентом Плана нации «100 шагов», одно из важнейших направлений которого – обес­печение верховенства права, напрашивается необходимость разработки более эффективного механизма, реально обеспечивающего отправления справедливого правосудия. В связи с этим автор призывает учесть международный опыт, в частности рассмотреть полезные моменты прецедентного права, веками применяемые в англо-американской правовой системе и используемые во многих странах. (Прецедент – случай или событие, имевшее место в прош­лом и служащее примером или основанием для аналогичных действий в настоящем. Прецедентное право – это совокупность решений судов высших инстанций, подлежащих применению к аналогичным делам, которые впоследствии становятся источниками права.) Программа по модернизации судебной системы обязывает переосмыслить место и роль судебного прецедента.

И наконец, ратификация Казахстаном Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и возможность обращения наших граждан в Европейский суд по правам человека, несомненно, положительно повлияют на международный правовой имидж страны и, бесспорно, позволят реально обеспечить верховенство закона в стране. Считаю, что План нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ обязывает не только бороться с проблемами, но и устранять условия и причины их возникновения.