​Важнейший стратегический приоритет

На заседании комиссии под председательством Госсекретаря с докладами выступили представители Генеральной прокуратуры, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Счетного комитета по контролю за исполнением госбюджета, министерств сельского хозяйства, образования и науки.

Открывая работу заседания, Гульшара Абдыкаликова отметила, что противодействие коррупции в Казахстане рассмат­ривается в качестве важнейшего стратегического приоритета государственной политики.

– Президент Нурсултан ­Назарбаев уделяет особое внимание вопросам эффективности мероприятий по борьбе с коррупцией и профилактических мер во всех отраслях. В январском Послании народу Глава государства подчеркнул необходимость усиления превентивных антикоррупционных мер, – отметила Госсекретарь.

Практика показывает, что сфера земельных отношений является одной из самых коррупциогенных. За последние 2,5 года антикоррупционной службой здесь зарегистрировано 457 преступлений, осуждены 78 человек. По результатам прокурорских проверок в сфере применения земельного законодательства к различным видам ответственности привлечено 342 лица, в том числе 25 – за дискредитацию государственной службы.

В связи с этим внимание заинтересованных госорганов было акцентировано на необходимос­ти соблюдения земельного законодательства, очередности при предоставлении земель для индивидуального жилищного строительства и сроков оказания госуслуг, недопущения предоставления коммерческих земель без проведения аукционов.

Также на заседании рассмотрен вопрос освоения бюджетных денег, выделенных на реализацию программ развития образования и науки на 2016–2019 годы.

Как отметила Государственный секретарь, на развитие образования в Казахстане выделяются значительные средства. При этом с 2016 года в данной сфере зарегистрировано 510 коррупционных преступлений, по которым осуждено 178 человек. Социологические опросы показывают высокий уровень коррупции при предоставлении образовательных услуг в высших учебных заведениях, при обеспечении местами детей в дошкольных организациях.

По результатам обсуждения комиссией дано поручение уполномоченным госорганам проанализировать выявленные нарушения и принять меры реагирования с выработкой соответствующих превентивных механизмов.

В заключение Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что проводимые в стране реформы по формированию правового государства без коррупции должны быть направлены на достижение главных задач Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Это – ускоренный качественный экономический рост и повышение уровня жизни.