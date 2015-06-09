Важнейший стратегический ресурс 672 Сергей ОСАНОВ

В ее работе принимают участие Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министры Афганистана, Кыргызстана, Того, руководители профильных министерств из Анголы, Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Уганды, ученые, международные эксперты.

Бакытжан Сагинтаев, выступая на конференции, отметил, что в Казах­стане в течение последних десяти лет развивается нормативная правовая база регулирования водных вопросов, начата реализация крупного проекта по переходу к «зеленой» экономике, принята государственная программа управления водными ресурсами, принимаются меры по спасению Арала.

Вместе с тем РК инициирует ряд предложений регионального масштаба для улучшения водной ситуации в Центральной Азии. В частности, Казахстан считает необходимым провести заседание Совета глав государств – членов Международного фонда спасения Арала либо Водный саммит с привлечением крупных доноров и экспертов.

Бакытжан Сагинтаев на конференции также озвучил инициативу республики создать Центрально-Азиатский инвестиционный фонд по реализации водных проектов и Региональный центр водной безо­пасности.

Кроме того, Казахстан предлагает совместно разработать и подписать Пакт о водной и экологической безопасности в Центральной Азии. Смысл нового пятистороннего докумен­та, основанного на нормах общепризнанного международного права, заключается в урегулировании водных отношений с учетом современных реалий и специфики региона, поиске баланса интересов.

Важно также создать открытую систему обмена гидрологическими данными, и в связи с этим необходимо принятие проекта пятистороннего соглашения, которое позволит осуществить оперативный обмен информацией и принимать согласованные решения по качеству воды.

Еще одна инициатива Казах­стана заключается в повышении эффективности работы Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, бассейновых водохозяйственных объединений «Сырдарья» и «Амударья».