Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства высказался о возможности обхода через Казахстан антироссийских санкций, введенных США и ЕС в отношении Российской Федерации, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана, и во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций», - резюмировал министр.

Министр также отметил, что на данный момент Казахстан не признает как Луганскую народную республику, так и Донецкую народную республику.