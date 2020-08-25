Важно не сбавлять темпы – Мамин о реализации запланированных мер по поддержке экономики
Жанат Тукпиев
Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Правительства сообщил, что в 2021 году в Казахстане прогнозируется реальный рост ВВП на уровне 2,8%, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В 2021 году в Казахстане прогнозируется реальный рост ВВП на уровне 2,8%. Сектор экономики должен обеспечить положительный рост во всех базовых отраслях. Сейчас нам необходимо качественно реализовать запланированные меры по поддержке отраслей экономики, не сбавлять темпы, слаженно и оперативно принимать решения", – сказал Мамин.
В то же время глава Правительства напомнил, что на сегодня мировая экономика переживает сложную ситуацию, которая отражается и на казахстанской экономике.
"Международные финансовые институты отмечают наступившую глобальную рецессию и низкую деловую активность на фоне защитных мер против пандемии коронавируса. Несмотря на это, по данным на август рейтингового агентства Fitch, Казахстан сохранил прогноз на уровне инвестиционной надежности. Это противокризисные меры, которые были приняты вовремя, также это отражает устойчивость экономики страны, низкий государственный долг, эффективность денежно-кредитной политики и значительный объем фискальных резервов", – подытожил он.
Напомним, министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал, что в Казахстане разработаны три возможных сценария развития экономики на 2021-2025 годы.