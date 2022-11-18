Общество Важно не упустить момент, когда ребенок или подросток сам захочет рассказать о своих переживаниях, равно как и быть готовым считаться с его мнением 18 ноября 2022 г. 1:30 Елена Левкович Дать возможность выговориться подрастающему поколению решили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ): в столице впервые прошла конференция UNICEF Talks «Jastar Üni» в формате public talk. «Про молодежь и для молодежи» – так в самом фонде охарактеризовали мероприятие, приуроченное к началу празднования Всемирного дня детей в Казахстане. – Отмечаемый ежегодно 20 ноября Всемирный день детей освещает важнейшие проблемы, влияющие на жизнь детей и молодежи. Этот день объединяет весь мир одной целью: каждый ребенок должен жить в безопасности, учиться и реализовывать свой потенциал. ЮНИСЕФ помогает в том, чтобы голоса детей услышали, а с их мнением считались. Вот уже 28 лет мы работаем в Казахстане, чтобы все права детей были реализованы, – мероприятие открыл своим выступлением представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен. В этот день на площадке UNICEF Talks выступили восемь молодежных спикеров в возрасте от 15 до 24 лет, не побоявшиеся публично рассказать, что волнует их больше всего. А следовательно, и их ровесников – проблемы в этом возрасте примерно одинаковые. Наша реальность? Первыми микрофон взяли блогеры, активистки и журналистки из Алматы Фатима и Медина Майсар. – Недавно мы участвовали в конференции, где обсуждались проблемы детей и подростков. В основном в зале были взрослые, серьезные люди. Один из спикеров рассказывал о том, что сейчас среди подростков распространяется тренд «Дэд инсайд». «Наши дети настолько впали в депрессию, что они уже мертвы внутри!» – говорил спикер. И все присутствующие взрослые начали охать и ахать, говорить, что это движение опасно для наших детей, нужно срочно принимать меры, спасать молодежь. Мы же, единственные подростки на этой встрече, сидели и удивлялись тому, как все перевернули: дэд инсайд – это просто прикол, мем, не несущий в себе никакого скрытого смысла. И что поразило еще: никто из присутствующих и не подумал спросить у нас, подростков, правда ли это течение существует? Очень показательно: мы, тинейджеры, видим, как взрослые люди обсуждают жизнь и проблемы подростков, при этом не понимая того, о чем они говорят! – Активистки искренне недоумевали. – К сожалению, это наша реальность. Сейчас очень много говорят о проблемах детей и молодежи, стараются придумать, как нам помочь, защитить наши права, но при этом отказываются привлекать нас к таким обсуждениям и площадкам на государственном уровне. Взрослые не хотят слушать детей! Им легче все решать самим за нас, чем спрашивать наше мнение. Мнение сестер едино – такое отношение очень большое упущение: кто кроме самих подростков может знать о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться каждый день? – Дети и подростки не выносят на обсуждение свои конфликты, не выставляют постов, когда их права нарушаются. Мы привыкли скрывать от взрослых свои проблемы, но при этом очень остро переживаем их. Зачастую взрослые, когда дети решаются обратиться к ним за помощью, обесценивают эмоции и чувства ребенка, говоря что-то вроде: «Ерунда это все, не нужно преувеличивать, это у тебя переходный возраст». И проблема остается нерешенной. Отсюда и нежелание детей рассказывать родителям или учителям о происходящих с ними неприятностях, – считают Фатима и Медина. При этом девушки говорят: сверстники-то их понимают! Понимают и поддерживают, соперживают, дают советы. А поэтому очень важно развивать направление, когда дети помогают детям. Для себя сестры выбрали волонтерскую деятельность при фонде ЮНИСЕФ: – Два года назад мы стали волонтерами программы Be kind, и до сих пор считаем, что это было одно из самых лучших и правильных решений. Это вообще наш первый подобный опыт. Раньше же мы искренне полагали, что волонтерство – что-то вроде эксплуатации, бесплатная рабочая сила. За волонтерской программой последовал более серьезный шаг: объединившись с такими же неравнодушными из социальных сетей, Фатима и Медина создали волонтерское движение «Молодежный совет Казахстана», цель которого – защита прав и интересов детей и молодежи, разработка предложений по улучшению жизни юных казахстанцев и активное волонтерское движение. – Дети могут и должны активно участвовать в принятии решений, касающихся их жизни. И для этого им нужно знать законы и свои права. В совете мы этим занимаемся. Например, в этом году «Молодежным советом Казахстана» совместно с уполномоченым по правам человека в Республике Казахстан Азимовой Эльвирой Абилхасимовной и Ассоциацией учеников Шайкенова был проведен Республиканский конкурс видеороликов «Права детей – взгляд изнутри», – поделились активистки. «Я не монстр» История Аиды Муравьевой – настоящая борьба. Девушка – ВИЧ-положительная, она была рождена с этим диагнозом, доставшемся ей от матери. Кстати, мама Аиды пришла поддержать ее на конференции. – На протяжении всего детства меня готовили к тому, чтобы рассказать о статусе: мультики, книжки, истории, почему я пью таблетки каждое утро. Поэтому, когда в 6 лет мне сказали: «У тебя ВИЧ», – я спокойно приняла свой диагноз. Я была ребенком и даже не подозревала, что в обществе накопилось так много стигм и непонимания в отношении этого диагноза, – начала свой рассказ Аида. – До 13 лет я спокойно жила с тем, что у меня ВИЧ, и меня это никогда не беспокоило. Не скрывала диагноза от своих друзей, да, все реагировали по-разному, кто-то пугался. Я им рассказывала то, что должны были донести в школе: что ВИЧ не передается бытовым путем и им не заразиться, обнявшись со мной. Благодаря этому большинство ребят оставалось рядом со мной. Прежний мир для Аиды рухнул, когда ей однажды позвонила двоюродная сестренка. Плача, девочка повторяла рефреном: «Как же я устала!» – И тогда я узнала, что дядя называл меня «спидозной», запрещая своей дочери общаться со мной. Сестренка рыдала, ругалась с отцом, заступалась за меня и говорила, что очень меня любит. При этом она ни разу не подала виду, что ко мне со стороны дяди такое отношение, и никогда не переставала со мной общаться. Она знала, что ВИЧ не передается через, например, посуду, она знала, что я не опасна для нее. И она не понимала, почему же папа так настроен. Мне же страшно стало в первую очередь от того, что люди, живущие с ВИЧ, думают о себе так же, как думает обо мне мой дядя. Я же всегда знала одно: я не монстр, и никто не имеет права унижать меня всего лишь за диагноз, которым я не могу навредить людям, – призналась девушка. Беспокоит Аиду и то, что реакция, подобная дядиной, может запросто сломать тех подростков, которые только узнали, что у них ВИЧ. А ведь таких ребят, ВИЧ-положительных, не так уж и мало: В Казахстане проживают 28 тыс. людей с вирусом иммунодефицита, из них подростков – 730 человек, при условии, что это только те, кто знают о своем статусе и состоят на учете. – Чтобы изменить общество, нам нужно знать и говорить. Если у вас есть возможность, то говорите об этом. И неважно с кем. Просто говорите об этом... Открыть горизонт – Меня зовут Алихан, и я урбанист. Хочу сделать свой родной Петропавловск и другие города Казахстана лучше. Я родился и вырос чистым қалалық бала, никогда не жил в ауле. Меня город вдохновляет. Я любил троллейбусы, обожал бродить по вымощенным улочкам. Стал понимать, что у городов Казахстана серьезная проблема с управлением и они однообразны. Благодаря YouTube я понял, чем живут далекие города Европы и Америки. У меня сформировался четкий посыл – пешеходные, зеленые и безбарьерные города, – так начал свое выступление еще один участник конференции, Алихан Кошербаев. За свое желание сделать казахстанские города лучше парень благодарен школе: именно там сделали упор не только на науку, но и на общечеловеческие ценности. А еще серьезно повлиял случай: перед Новым годом, когда улицы были пусты, Алихан выехал в ближайший магазин на велосипеде за недостающим ингредиентом к салату. И вдруг осознал: так ведь и зимой можно ездить на таком вот двухколесном транспорте! А потом, в пандемию, пересадил на велики и родителей, объяснив им пользу подобного передвижения. – Летом, после 10-го класса, я все-таки решил вступить в неравный бой с городом. Это были споры с чиновниками, бесконечные комментарии и встречи с журналистами и местными жителями. Посты шли один за другим, и вдруг я увидел объявление о конкурсе ЮНИСЕФ в Казахстане в рамках инициативы «Город, дружественный к ребенку». Решил подать заявку с исследованием «Оценка качества общественного транспорта Петропавловска». Для меня подобный опыт был первым, и он оказался успешным – мой проект удостоился первого места, – вспоминает парень. После чего Алихан оказался на первом саммите «Городов, дружественных к ребенку» в немецком Кельне: – Это было невероятно! Я – в Кельне! Осознанно рассматривал каждый столбик и знак на улице. Для меня они были не просто туристическими картинками, а самыми настоящими произведениями искусства! Побродив по старому Кельну, прилетел в Астану и… получил культурный шок. Я понял, что дело в человеке, в каждом человеке, то есть в нас с вами. Человек должен думать и заботиться о себе, своей семье, соседях и других жителях. Урбанистика – это как раз о такой инициативе, первичной, когда люди осознают, что в их городе бардак, и они своими идеями, активным участием и неравнодушием способны снести любую стену, даже стену непонимания. Так и строится комфортный город. Чуть позже Алихан написал книгу «Пять шагов, чтобы изменить Петропавловск и любой город Казахстана». На тот момент у него уже родилась идея устройства городского мира снизу. – Казалось бы, я был просто ребенком, но эта книга стала читаемой в самых высоких кабинетах. После моих публикаций система общественного транспорта в Петропавловске сильно изменилась. Я сделал исследование об общественном транспорте города, где указал необходимые пути развития – от остановок до электронных билетов и маршрутов. Запустил подкасты о городе, о его истории с использованием неизвестных фактов и архивных материалов, недоступных для обывателя. Собрал вокруг себя команду из таких же юных урбанистов. С 2019-го отменили побелку в Петропавловске. Вроде такая мелочь, но на нее уходят наши деньги, и она некрасива и вредна. Заканчивая свое выступление, Алихан подчеркнул: нужно действовать. – Детям нужно понимать, что служить обществу, например, через урбанистику, – это классно. Детям нужно делать маленькие шаги: фотографировать разбитый асфальт, поломанную скамью, предлагать свои идеи, а еще изучать мировой опыт. Для этого должны работать и родители, и учителя, и общество в целом. Открыв для себя горизонт, мы сможем применить самые лучшие примеры градостроения у себя, тем самым сделав наши города и безопаснее, и чище, и комфортнее, – заключил активист.