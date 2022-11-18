Важно не упустить момент, когда ребенок или подросток сам захочет рассказать о своих переживаниях, равно как и быть готовым считаться с его мнением

Дать возможность выговориться подрастающему поколению решили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ): в столице впервые прошла конференция UNICEF Talks «Jastar Üni» в формате public talk. «Про молодежь и для молодежи» – так в самом фонде охарактеризовали мероприятие, приуроченное к началу празднования Всемирного дня детей в Казахстане.

– Отмечаемый ежегодно 20 нояб­ря Всемирный день детей освещает важнейшие проблемы, влияющие на жизнь детей и молодежи. Этот день объединяет весь мир одной целью: каждый ребенок должен жить в безопасности, учиться и реализовывать свой потенциал. ЮНИСЕФ помогает в том, чтобы голоса детей услышали, а с их мнением считались. Вот уже 28 лет мы работаем в Казахстане, чтобы все права детей были реализованы, – мероприятие открыл своим выступлением представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен.

В этот день на площадке UNICEF Talks выступили восемь молодежных спикеров в возрасте от 15 до 24 лет, не побоявшиеся публично рассказать, что волнует их больше всего. А следовательно, и их ровесников – проблемы в этом возрасте примерно одинаковые.

Наша реальность?

Первыми микрофон взяли блогеры, активистки и журналистки из Алматы Фатима и Медина Майсар.

– Недавно мы участвовали в конференции, где обсуждались проблемы детей и подростков. В основном в зале были взрос­лые, серьезные люди. Один из спикеров рассказывал о том, что сейчас среди подростков распространяется тренд «Дэд инсайд». «Наши дети настолько впали в депрессию, что они уже мертвы внутри!» – говорил спикер. И все присутствующие взрослые начали охать и ахать, говорить, что это движение опасно для наших детей, нужно срочно принимать меры, спасать молодежь. Мы же, единственные подростки на этой встрече, сидели и удивлялись тому, как все перевернули: дэд инсайд – это просто прикол, мем, не несущий в себе никакого скрытого смысла. И что поразило еще: никто из присутствующих и не подумал спросить у нас, подростков, правда ли это течение существует? Очень показательно: мы, тинейджеры, видим, как взрослые люди обсуждают жизнь и проблемы подростков, при этом не понимая того, о чем они говорят! – Активистки искренне недоумевали. – К сожалению, это наша реальность. Сейчас очень много говорят о проблемах детей и молодежи, стараются придумать, как нам помочь, защитить наши права, но при этом отказываются привлекать нас к таким обсуждениям и площадкам на государственном уровне. Взрос­лые не хотят слушать детей! Им легче все решать самим за нас, чем спрашивать наше мнение.

Мнение сестер едино – такое отношение очень большое упущение: кто кроме самих подростков может знать о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться каждый день?

– Дети и подростки не выносят на обсуждение свои конфликты, не выставляют постов, когда их права нарушаются. Мы привык­ли скрывать от взрослых свои проблемы, но при этом очень остро переживаем их. Зачастую взрослые, когда дети решаются обратиться к ним за помощью, обесценивают эмоции и чувства ребенка, говоря что-то вроде: «Ерунда это все, не нужно преувеличивать, это у тебя переходный возраст». И проблема остается нерешенной. Отсюда и нежелание детей рассказывать родителям или учителям о происходящих с ними неприятностях, – считают Фатима и Медина.

При этом девушки говорят: сверстники-то их понимают! Понимают и поддерживают, соперживают, дают советы. А по­этому очень важно развивать направление, когда дети помогают детям. Для себя сестры выбрали волонтерскую деятельность при фонде ЮНИСЕФ:

– Два года назад мы стали волонтерами программы Be kind, и до сих пор считаем, что это было одно из самых лучших и правильных решений. Это вообще наш первый подобный опыт. Раньше же мы искренне полагали, что волонтерство – что-то вроде эксплуатации, бесплатная рабочая сила.

За волонтерской программой последовал более серьезный шаг: объединившись с такими же неравнодушными из социальных сетей, Фатима и Медина создали волонтерское движение «Молодежный совет Казахстана», цель которого – защита прав и интересов детей и молодежи, разработка предложений по улучшению жизни юных казахстанцев и активное волонтерское движение.

– Дети могут и должны активно участвовать в принятии решений, касающихся их жизни. И для этого им нужно знать законы и свои права. В совете мы этим занимаемся. Например, в этом году «Молодежным советом Казахстана» совместно с уполномоченым по правам человека в Республике Казахстан Азимовой Эльвирой Абилхасимовной и Ассоциацией учеников Шайкенова был проведен Республиканский конкурс видеороликов «Права детей – взгляд изнутри», – поделились активистки.

«Я не монстр»

История Аиды Муравьевой – настоящая борьба. Девушка – ВИЧ-положительная, она была рождена с этим диагнозом, дос­тавшемся ей от матери. Кстати, мама Аиды пришла поддержать ее на конференции.

– На протяжении всего детства меня готовили к тому, чтобы рассказать о статусе: мультики, книжки, истории, почему я пью таблетки каждое утро. Поэтому, когда в 6 лет мне сказали: «У тебя ВИЧ», – я спокойно приняла свой диагноз. Я была ребенком и даже не подозревала, что в обществе накопилось так много стигм и непонимания в отношении этого диагноза, – начала свой рассказ Аида. – До 13 лет я спокойно жила с тем, что у меня ВИЧ, и меня это никогда не беспокоило. Не скрывала диагноза от своих друзей, да, все реагировали по-разному, кто-то пугался. Я им рассказывала то, что должны были донести в школе: что ВИЧ не передается бытовым путем и им не заразиться, обнявшись со мной. Благодаря этому большинство ребят оставалось рядом со мной.

Прежний мир для Аиды рухнул, когда ей однажды позвонила двоюродная сестренка. Плача, девочка повторяла рефреном: «Как же я устала!»

– И тогда я узнала, что дядя называл меня «спидозной», зап­рещая своей дочери общаться со мной. Сестренка рыдала, ругалась с отцом, заступалась за меня и говорила, что очень меня любит. При этом она ни разу не подала виду, что ко мне со стороны дяди такое отношение, и никогда не переставала со мной общаться. Она знала, что ВИЧ не передается через, например, посуду, она знала, что я не опасна для нее. И она не понимала, почему же папа так настроен. Мне же страшно стало в первую очередь от того, что люди, живущие с ВИЧ, думают о себе так же, как думает обо мне мой дядя. Я же всегда знала одно: я не монстр, и никто не имеет права унижать меня всего лишь за диагноз, которым я не могу навредить людям, – призналась девушка.

Беспокоит Аиду и то, что реакция, подобная дядиной, может запросто сломать тех подростков, которые только узнали, что у них ВИЧ. А ведь таких ребят, ВИЧ-положительных, не так уж и мало: В Казахстане проживают 28 тыс. людей с вирусом иммунодефицита, из них подростков – 730 человек, при условии, что это только те, кто знают о своем статусе и состоят на учете.

– Чтобы изменить общество, нам нужно знать и говорить. Если у вас есть возможность, то говорите об этом. И неважно с кем. Просто говорите об этом...

Открыть горизонт

– Меня зовут Алихан, и я урбанист. Хочу сделать свой родной Петропавловск и другие города Казахстана лучше. Я родился и вырос чистым қалалық бала, никогда не жил в ауле. Меня город вдохновляет. Я любил троллейбусы, обожал бродить по вымощенным улочкам. Стал понимать, что у городов Казахстана серьезная проблема с управлением и они однообразны. Благодаря YouTube я понял, чем живут далекие города Европы и Америки. У меня сформировался четкий посыл – пешеходные, зеленые и безбарь­ерные города, – так начал свое выступление еще один участник конференции, Алихан Кошербаев.

За свое желание сделать казахстанские города лучше парень благодарен школе: именно там сделали упор не только на науку, но и на общечеловеческие ценности. А еще серьезно повлиял случай: перед Новым годом, когда улицы были пусты, Алихан выехал в ближайший магазин на велосипеде за недостающим ингредиентом к салату. И вдруг осознал: так ведь и зимой можно ездить на таком вот двухколесном транспорте! А потом, в пандемию, пересадил на велики и родителей, объяснив им пользу подобного передвижения.

– Летом, после 10-го класса, я все-таки решил вступить в неравный бой с городом. Это были споры с чиновниками, бесконечные комментарии и встречи с журналистами и местными жителями. Посты шли один за другим, и вдруг я увидел объявление о конкурсе ЮНИСЕФ в Казахстане в рамках инициативы «Город, дружественный к ребенку». Решил подать заявку с исследованием «Оценка качества общественного транспорта Петропавловска». Для меня подобный опыт был первым, и он оказался успешным – мой проект удостоился первого места, – вспоминает парень.

После чего Алихан оказался на первом саммите «Городов, дружественных к ребенку» в немецком Кельне:

– Это было невероятно! Я – в Кельне! Осознанно рассматривал каждый столбик и знак на улице. Для меня они были не просто туристическими картинками, а самыми настоящими произведениями искусства! Побродив по старому Кельну, прилетел в Астану и… получил культурный шок. Я понял, что дело в человеке, в каждом человеке, то есть в нас с вами. Человек должен думать и заботиться о себе, своей семье, соседях и других жителях. Урбанистика – это как раз о такой инициативе, первичной, когда люди осознают, что в их городе бардак, и они своими идеями, активным участием и неравнодушием способны снести любую стену, даже стену непонимания. Так и строится комфортный город.

Чуть позже Алихан написал книгу «Пять шагов, чтобы изменить Петропавловск и любой город Казахстана». На тот момент у него уже родилась идея устройства городского мира снизу.

– Казалось бы, я был просто ребенком, но эта книга стала читаемой в самых высоких кабинетах. После моих публикаций система общественного транспорта в Петропавловске сильно изменилась. Я сделал исследование об общественном транспорте города, где указал необходимые пути развития – от остановок до электронных билетов и маршрутов. Запустил подкасты о городе, о его истории с использованием неизвестных фактов и архивных материалов, недоступных для обывателя. Собрал вокруг себя команду из таких же юных урбанистов. С 2019-го отменили побелку в Петропавловске. Вроде такая мелочь, но на нее уходят наши деньги, и она некрасива и вредна.

Заканчивая свое выступление, Алихан подчеркнул: нужно действовать.

– Детям нужно понимать, что служить обществу, например, через урбанистику, – это классно. Детям нужно делать маленькие шаги: фотографировать разбитый асфальт, поломанную скамью, предлагать свои идеи, а еще ­изучать мировой опыт. Для этого должны работать и родители, и учителя, и общество в целом. Открыв для себя горизонт, мы сможем применить самые лучшие примеры градостроения у себя, тем самым сделав наши города и безопаснее, и чище, и комфорт­нее, – заключил активист.