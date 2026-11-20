На третьем Форуме работников сельского хозяйства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать единую линейку инвестиционных инструментов для агросектора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Необходимо обеспечить доступное и долгосрочное финансирование агросектора. Об этом мы не раз говорили. Действующие инвестиционные инструменты Аграрной кредитной корпорации и «КазАгроФинанса» страдают затянутыми сроками и сложными процедурами рассмотрения, а также недостаточным уровнем цифровизации. Поэтому Правительству совместно с «Байтереком» и финансовыми регуляторами до конца первого квартала 2027 года следует предложить единую линейку инвестиционных инструментов для агросектор», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, важно расширить участие банков второго уровня в кредитовании сельского хозяйства.

«Тоже постоянно говорим об этом. Нелегкая, конечно, задача, потому что это частные банки. При этом желательно добиваться установления длительных сроков кредитования на доступных для аграриев условиях. Графики погашения задолженности должны учитывать реальный производственный цикл и включать в себя отсрочку выплаты основного долга на инвестиционной стадии. Это, как говорится, благие пожелания, но и своего рода поручение. Мы все живем в одной стране, пользуемся одним и тем же воздухом, дышим им, пользуемся одной и той же водой и так далее. Поэтому здесь слишком большой разницы в доходах и тем более в понимании доступа к источникам финансирования не должно быть», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Довольно часто фермеры продают урожаи сразу после уборки по бросовой, дешевой цене ради того, чтобы совершить первый платеж по кредиту. Такая ситуация неприемлема, министерству и Правительству нужно приступить к решению данного вопроса.

«В то же время и аграрии должны понимать, что наше государство в сравнении со многими другими странами, в том числе и близлежащими, вкладывает огромные средства в эту отрасль. Здесь не должно быть места иждивенчеству. То есть средства должны использоваться абсолютно эффективно, по назначению», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, успешное положение дел в аграрном хозяйстве полностью соответствует интересам государства, и народа.

«Вместе с тем требует своего разрешения застарелый вопрос – сокращение пути от заявки до получения финансирования. Решение проблемы, казалось бы, лежит на поверхности, но нуждается в повторении. Другими словами, предстоит внедрить цифровую модель оценки кредитоспособности аграриев. Мы много говорим о внедрении искусственного интеллекта в сельское хозяйство», - сказал Глава государства.

Недавно Казахстан принимал руководителей ведущих глобальных компаний в области искусственного интеллекта. И они советовали заняться вопросом внедрения искусственного интеллекта именно в сельское хозяйство, потому что прогнозы будущего состояния продовольственной безопасности в мире, к сожалению, пессимистичные.

Сейчас проводится комплексный анализ последствий такого природного феномена, как Эль-Ниньо. И надо сказать, что прогнозы достаточно разочаровывающие.

Но у Казахстана в этой ситуации есть огромное преимущество для того, чтобы использовать данный момент и путем внедрения искусственного интеллекта в эту отрасль вырваться вперед и стать продовольственной базой мирового масштаба.

«Почему бы и нет? Мне кажется, эту задачу следует адресовать в первую очередь Правительству и тому блоку, который занимается данной проблематикой», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Данный инструмент позволит повысить объективность и прозрачность кредитных решений, сократить сроки рассмотрения заявок и административные барьеры.

«В целом, повторяю, нам нужно посмотреть, изучить, каким образом искусственный интеллект мог бы помочь в разы повысить эффективность сельского хозяйства, которая оставляет желать лучшего. И, конечно, следует активно и эффективно использовать финансовые инструменты для повышения производительности сельского хозяйства. А с производительностью отрасли, надо признать, далеко не все благополучно», - подчеркнул Глава государства.

Правительству совместно с международными финансовыми институтами предстоит разработать специальную программу, в которой будет учтен и передовой мировой опыт.

Программа должна быть нацелена на привлечение долгосрочного финансирования, оказание технической и экспертной поддержки, внедрение современных технологий и передовых научных разработок.