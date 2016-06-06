Важно развивать рынок газомоторного топлива – министр энергетики

О важности создания благоприятных условий для развития рынка газомоторного топлива на отчетной встрече с населением заявил глава Министерства энергетики РК Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz.
"У нас принят Комплексный план развития рынка газомоторного топлива до 2020 года. Национальный оператор "КазТрансГаз" совместно с акиматами газифицированных областей принимают меры по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)", – сказал Бозумбаев.
Министр отметил, что в настоящее время в газифицированных областях действуют 12 АГНКС, еще 4 станции находятся на стадии проектирования.
"Кроме того, создано ОЮЛ "Газомоторная ассоциация Казахстана" для популяризации использования газомоторного топлива и продвижения предложений организаций и предпринимателей по расширению использования этого вида топлива", – заявил министр.