Важно слышать друг друга

До выборов состоялся общенациональный референдум, были внесены изменения в Конституцию и в законодательство о выборах, прошел общенациональный курултай в Улытау. Президент не состоит ни в какой политической партии, и это очень правильно.

В целом изменений очень много, и они дают надежду, что все планы и программы будут реализованы. Диалог «государство – народ» уже дает свои результаты, слышать друг друга – это всегда важно.

Сегодня нашему обществу нужны сильные лидеры, настоящие пат­риоты, стратеги, которые смогут объединить народ, оставаясь его частью, быть его голосом. Вот за таких патриотов я и проголосовал.