Важно слышать голос регионов

– Как вы считаете, какие задачи в первую очередь должен решать Халық Кеңесі?

– Конституционный закон определяет достаточно широкий круг его полномочий. В частности, совет призван разрабатывать предложения и рекомендации по вопросам внутренней политики, содействовать укреплению общественного согласия и общенацио­нального единства, организовывать диалог между государственными органами и гражданским обществом, осуществлять общественный контроль, участвовать в международном и гуманитарном диалоге.

Одно из наиболее значимых полномочий связано с правом законодательной инициативы, которое Қазақстан Халық Кеңесі может реализовывать через Курултай. Кроме того, совет обладает возможностью выступать с инициативой проведения общенационального референдума.

На мой взгляд, принципиально важно не только наличие этих полномочий, но и возможность сформировать эффективную площадку для обсуждения волнующих общество вопросов. Совет способен стать механизмом, позволяющим системно собирать предложения граждан, экспертного сообщества и регионов, обсуждать их и вырабатывать решения, имеющие общенациональное значение.

В целом я бы определил главную роль совета так: обеспечение устойчивого общественного диалога и представление интересов граждан при обсуждении значимых для страны вопросов. Рекомендации­ Халық Кеңесі могут служить важным источником информации для государственных органов при принятии решений, совершенствовании законодательства и госпрограмм. Особенно важно, что посредством такого механизма можно более полно учитывать общественные запросы и региональную специфику.

Для меня лично членство в Халық Кеңесі от области Абай означает большую ответственность. Это не просто статус, а возможность представлять интересы своего региона и людей, которые в нем живут.

Поэтому одна из моих основных задач – внимательно слушать жителей области, выявлять актуальные проблемы и выносить их на соответствующий уровень обсуждения. Важно, чтобы любой обоснованный запрос был услышан, проанализирован и, по возможности, получил конкретное решение.

– Какие наиболее острые проблемы жителей области Абай вы хотели бы поднять в рамках Халық Кеңесі?

– У области Абай есть свои особенности и значительный потенциал, и есть вопросы, которые заслуживают внимания на республиканском уровне.

Прежде всего это сохранение историко-культурного наследия и развитие туризма. Наша область – уникальный регион, связанный с именами Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева и других выдающихся личностей. Исторические и культурные объекты, природные территории, такие направления, как Саят қора и проекты вокруг Алаколя, создают возможности для дальнейшего развития внутреннего и международного туризма. Но для этого необходимо комплексное развитие туристической инфраструктуры.

Второе важное направление – развитие сельского хозяйства и эффективное использование водных ресурсов. Для региона с большой территорией и значительной долей сельского населения вопросы ирригации, современных агротехнологий, переработки сельхозпродукции и повышения производительности труда имеют стратегическое значение.

Не менее важны вопросы дорог, доступа­ к качественной питьевой воде, медицинским и социальным услугам, надежной связи и Интернета в отдаленных населенных пунктах. Сегодня цифровая доступность становится таким же важным фактором качества жизни, как транспортная или социальная инфраструктура.

Отдельно я бы выделил образование, науку и подготовку кадров. Необходимо последовательно сокращать разрыв между возможностями городской и сельской молодежи, создавать условия, чтобы она могла реализовать свой потенциал в родном регионе.

Считаю, что сегодня необходимо по-новому взглянуть на роль региональных университетов, рассматривать их не только как организации, готовящие кадры, но и как центры научной экспертизы, технологий и практических решений. Поэтому в рамках Қазақстан Халық Кеңесі можно и нужно поднимать воп­рос: как эффективно использовать научный потенциал региональных вузов?

– Какие приоритетные направления вы видите в развитии области Абай на ближайшие пять лет?

– Развитие региона не должно строиться вокруг отдельных проектов. Необходима единая система, в которой инфраструктура, экономика, образование, наука и качество жизни взаимно дополняют друг друга.

Одна из важных задач – диверсификация экономики и развитие переработки. Область Абай обладает природными, сельскохозяйственными, промышленными и человеческими ресурсами. Важно не ограничиваться добычей и первичной переработкой сырья, а создавать условия для появления производств с более высокой добавленной стоимостью.

Современный агропромышленный комплекс – одно из ключевых направлений для региона. Необходимо активнее внедрять цифровые и ресурсосберегающие технологии, развивать переработку сельхозпродукции, совершенствовать систему хранения и логистики.

Далее – развитие человеческого капитала. Экономические проекты не будут устойчивыми без квалифицированных специалистов. Подготовка кадров должна быть синхронизирована с перспек­тивными направлениями развития области. Университеты и колледжи должны понимать, какие специалисты потребуются региону через пять, десять лет, и уже сегодня готовить их.

В области необходимо широко использовать и потенциал искусственного интеллекта, цифровых технологий и современных научных разработок для решения региональных задач. Важно создавать собственные решения и развивать среду, в которой молодые исследователи, инженеры, IT-специалисты и предприниматели смогут реализовывать свои проекты.

Еще одно направление: необходимо превратить уникальный «культурный капитал» области в полноценный фактор экономического и социального развития региона. Речь идет не только о сохранении памятников, но и о создании современных туристических маршрутов, инфраструктуры, сервисов и цифровых продуктов, которые позволят представить наследие региона как жителям Казахстана, так и зарубежным гостям.

И еще один принципиальный прио­ритет – создание возможностей для молодежи. Молодой человек должен видеть перспективу профессионального и личностного роста в своем регионе. Для этого необходимы качественное образование, рабочие места, современные пространства, поддержка предпринимательства и доступ к технологиям.

Если объединить все эти направления, то главная задача на ближайшие пять лет, на мой взгляд, заключается в переходе от развития отдельных отраслей к формированию целостной региональной экосистемы. Будущее области во многом зависит от того, насколько эффективно мы сумеем соединить ее традиционный потенциал с современными знаниями и технологиями.