Важно слышать голос регионов Статьи,Интервью 10 октября 2026 г. 3:00 Беседовала Флора Левина О роли и возможностях Қазақстан Халық Кеңесі мы поговорили с его членом от области Абай, ректором Shakarim University Думаном ОРЫНБЕКОВЫМ. фото предоставлено пресс-службой Shakarim University – Как вы считаете, какие задачи в первую очередь должен решать Халық Кеңесі? – Конституционный закон определяет достаточно широкий круг его полномочий. В частности, совет призван разрабатывать предложения и рекомендации по вопросам внутренней политики, содействовать укреплению общественного согласия и общенационального единства, организовывать диалог между государственными органами и гражданским обществом, осуществлять общественный контроль, участвовать в международном и гуманитарном диалоге. Одно из наиболее значимых полномочий связано с правом законодательной инициативы, которое Қазақстан Халық Кеңесі может реализовывать через Курултай. Кроме того, совет обладает возможностью выступать с инициативой проведения общенационального референдума. На мой взгляд, принципиально важно не только наличие этих полномочий, но и возможность сформировать эффективную площадку для обсуждения волнующих общество вопросов. Совет способен стать механизмом, позволяющим системно собирать предложения граждан, экспертного сообщества и регионов, обсуждать их и вырабатывать решения, имеющие общенациональное значение. В целом я бы определил главную роль совета так: обеспечение устойчивого общественного диалога и представление интересов граждан при обсуждении значимых для страны вопросов. Рекомендации Халық Кеңесі могут служить важным источником информации для государственных органов при принятии решений, совершенствовании законодательства и госпрограмм. Особенно важно, что посредством такого механизма можно более полно учитывать общественные запросы и региональную специфику. Для меня лично членство в Халық Кеңесі от области Абай означает большую ответственность. Это не просто статус, а возможность представлять интересы своего региона и людей, которые в нем живут. Поэтому одна из моих основных задач – внимательно слушать жителей области, выявлять актуальные проблемы и выносить их на соответствующий уровень обсуждения. Важно, чтобы любой обоснованный запрос был услышан, проанализирован и, по возможности, получил конкретное решение. – Какие наиболее острые проблемы жителей области Абай вы хотели бы поднять в рамках Халық Кеңесі? – У области Абай есть свои особенности и значительный потенциал, и есть вопросы, которые заслуживают внимания на республиканском уровне. Прежде всего это сохранение историко-культурного наследия и развитие туризма. Наша область – уникальный регион, связанный с именами Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева и других выдающихся личностей. Исторические и культурные объекты, природные территории, такие направления, как Саят қора и проекты вокруг Алаколя, создают возможности для дальнейшего развития внутреннего и международного туризма. Но для этого необходимо комплексное развитие туристической инфраструктуры. Второе важное направление – развитие сельского хозяйства и эффективное использование водных ресурсов. Для региона с большой территорией и значительной долей сельского населения вопросы ирригации, современных агротехнологий, переработки сельхозпродукции и повышения производительности труда имеют стратегическое значение. Не менее важны вопросы дорог, доступа к качественной питьевой воде, медицинским и социальным услугам, надежной связи и Интернета в отдаленных населенных пунктах. Сегодня цифровая доступность становится таким же важным фактором качества жизни, как транспортная или социальная инфраструктура. Отдельно я бы выделил образование, науку и подготовку кадров. Необходимо последовательно сокращать разрыв между возможностями городской и сельской молодежи, создавать условия, чтобы она могла реализовать свой потенциал в родном регионе. Считаю, что сегодня необходимо по-новому взглянуть на роль региональных университетов, рассматривать их не только как организации, готовящие кадры, но и как центры научной экспертизы, технологий и практических решений. Поэтому в рамках Қазақстан Халық Кеңесі можно и нужно поднимать вопрос: как эффективно использовать научный потенциал региональных вузов? – Какие приоритетные направления вы видите в развитии области Абай на ближайшие пять лет? – Развитие региона не должно строиться вокруг отдельных проектов. Необходима единая система, в которой инфраструктура, экономика, образование, наука и качество жизни взаимно дополняют друг друга. Одна из важных задач – диверсификация экономики и развитие переработки. Область Абай обладает природными, сельскохозяйственными, промышленными и человеческими ресурсами. Важно не ограничиваться добычей и первичной переработкой сырья, а создавать условия для появления производств с более высокой добавленной стоимостью. Современный агропромышленный комплекс – одно из ключевых направлений для региона. Необходимо активнее внедрять цифровые и ресурсосберегающие технологии, развивать переработку сельхозпродукции, совершенствовать систему хранения и логистики. Далее – развитие человеческого капитала. Экономические проекты не будут устойчивыми без квалифицированных специалистов. Подготовка кадров должна быть синхронизирована с перспективными направлениями развития области. Университеты и колледжи должны понимать, какие специалисты потребуются региону через пять, десять лет, и уже сегодня готовить их. В области необходимо широко использовать и потенциал искусственного интеллекта, цифровых технологий и современных научных разработок для решения региональных задач. Важно создавать собственные решения и развивать среду, в которой молодые исследователи, инженеры, IT-специалисты и предприниматели смогут реализовывать свои проекты. Еще одно направление: необходимо превратить уникальный «культурный капитал» области в полноценный фактор экономического и социального развития региона. Речь идет не только о сохранении памятников, но и о создании современных туристических маршрутов, инфраструктуры, сервисов и цифровых продуктов, которые позволят представить наследие региона как жителям Казахстана, так и зарубежным гостям. И еще один принципиальный приоритет – создание возможностей для молодежи. Молодой человек должен видеть перспективу профессионального и личностного роста в своем регионе. Для этого необходимы качественное образование, рабочие места, современные пространства, поддержка предпринимательства и доступ к технологиям. Если объединить все эти направления, то главная задача на ближайшие пять лет, на мой взгляд, заключается в переходе от развития отдельных отраслей к формированию целостной региональной экосистемы. Будущее области во многом зависит от того, насколько эффективно мы сумеем соединить ее традиционный потенциал с современными знаниями и технологиями. #Shakarim University #Қазақстан Халық Кеңесі #Думан Орынбеков