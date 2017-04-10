На базе Кокшетауской городской поликлиники прошла первая пресс-конференция для представителей СМИ, посвященная этой теме.

– Начавшаяся прикрепительная кампания особенно важна, – отметил в своем выступлении перед журналистами заместитель руководителя областного управления здравоохранения Сергей Киласьев. – Каждому акмолинцу важно уже сейчас определиться со своим статусом, понять, к какой категории граждан он относится и кто будет оплачивать вашу страховку: государство, работодатель либо он сам. Стоит отметить, что прикрепление граждан к организации первичной медико-санитарной помощи осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы. Отмечу, что по состоянию на январь 2017 года по области количество прикрепленного населения составляет 745 857 человек.

В рамках кампании каждый житель региона должен проверить не только факт своей принадлежности к первичной медицинской организации, но и заявить о своей категории, предупреж­дают специалисты. Каждый должен ответить на вопрос: кто вы – наемный работник, индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин, не имеющий официальных доходов, или нигде не зарегистрированный безработный? Все это важно выяснить сейчас, чтобы завтра не возникли трудности с получением статуса застрахованного и получением необходимой медицинской помощи. Ведь именно через поликлинику открывается доступ в систему здравоохранения, и в частности для будущих застрахованных граждан – к пакету медицинских услуг в рамках страховой медицины.

В ходе встречи журналисты смогли задать интересующие вопросы. Их, в частности, интересовали правила перехода из одной поликлиники в другую, а также возможности участия в системе ОСМС частных медицинских клиник. По словам Сергея Киласьева, таких организаций сегодня насчитывается 13, но их количество в будущем может измениться в сторону увеличения.