Важно укрепить связи между приграничными областями Казахстана и Кыргызстана – Ашимбаев

Международное сотрудничество , Политика , Сенат
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Делегация Сената Парламента Казахстана во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым прибыла с официальным визитом в Кыргызскую Республику. В ходе двухдневного визита депутаты примут участие в VII Форуме казахско-кыргызской интеллигенции, а также проведут ряд двусторонних встреч с руководством страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: пресс-служба Сената

Перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества стали одной из основных тем обсуждения в ходе встречи Маулена Ашимбаева с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым.

«Сегодня казахско-кыргызские отношения продолжают демонстрировать высокую динамику развития во всех сферах. Этому во многом способствует активный и доверительный диалог на высшем уровне. В марте 2021 года состоялся государственный визит президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова в Казахстан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в мае прошлого года посетил Кыргызстан с официальным визитом. Кроме того, главы государств неоднократно встречались и на других площадках в многостороннем и двустороннем форматах. Итоги этих встреч придали мощный импульс нашему взаимодействию по всему спектру двусторонних отношений», – сказал Маулен Ашимбаев в ходе встречи.

Учитывая, что Сенат Парламента Казахстана является палатой, представляющей регионы страны, Маулен Ашимбаев особо остановился на вопросах усиления межрегионального взаимодействия с акцентом на конкретику и практическое наполнение этой работы.

«Потенциал межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана огромен. Мы должны использовать его эффективно. При этом важно укрепить связи между приграничными областями двух стран. Данный шаг будет способствовать развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Кроме того, активизация приграничного сотрудничества будет способствовать повышению уровня жизни населения приграничных регионов. В регионах предлагается проводить встречи депутатов обеих стран, включая депутатов местных представительных органов, на регулярной основе», – отметил Маулен Ашимбаев.

Также Маулен Ашимбаев подчеркнул, что работа депутатов Сената консолидирована вокруг решения проблем регионов, что является логичным продолжением конституционной реформы, инициированной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В свою очередь, Нурланбек Шакиев высоко оценил ключевую роль проводимых в Казахстане широкомасштабных политических и экономических реформ и подчеркнул важность поступательного развития отношений между двумя государствами. В своем выступлении он также поблагодарил Маулена Ашимбаева за совместную работу по выстраиванию межпарламентского сотрудничества и выразил готовность к всестороннему расширению диалога.

Собеседники также обсудили содействие парламентариев решению вопросов в торгово-экономической, социальной, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, было отмечено, что между двумя странами системно развивается взаимодействие в сфере образования и науки. Увеличивается квота для граждан Кыргызстана, обучающихся в вузах Казахстана, а в Бишкеке недавно открылся филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Кроме того, в этот день председатель Сената почтил память погибших в ходе трагических событий 1916 года, а также возложил цветы к могиле Чингиза Айтматова и посетил дом-музей великого писателя.

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