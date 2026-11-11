Важно живое, непринужденное общение

На юбилейный Курултай мы прибыли из Восточно-Казахстанской области. В группе нас пятеро и для каждого казахский язык практически родной, поскольку используем его в повседневной практике и на работе.

Как сказал Президент­ Касым-Жомарт Токаев, это мероприятие наполнено особой значимостью, поскольку сохранение и развитие родного языка имеет государственное, политическое и общенациональное значение. Из года в год неуклонно растет число тех, кто искренне стремится овладеть государственным языком. Особенно показательно то, что большинство родителей выбирают для своих детей казахские школы: по озвученной в сентябре этого года информации, 71% вчерашних малышей были зачис­лены в классы с казахским языком обучения.

В Восточно-Казахстанской области развитие госязыка носит активный системный характер, успешно сочетая государственные инициативы с уникальными практическими методиками глубокого погружения в языковую среду. Основой для этой работы служит образование.

На мой взгляд, ярким примером стал уникальный для всей республики проект «Гостевая семья», позволяющий русскоязычным школьникам из городов проводить каникулы в традиционных сельских казахских семьях. Главная цель инициативы – помочь детям полностью преодолеть языковой барьер через живое, теплое и непринужденное бытовое общение. За время своего существования программа объединила уже более 340 учеников и свыше 120 гостеприимных семей.

На региональном уровне ведется масштабная и разносторонняя работа, регулярно проводятся яркие культурно-просветительские акции, а доля качественного контента на казахском языке в местных СМИ неуклонно растет.