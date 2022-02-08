Важное партнерство

Государственный секретарь РК Ерлан Карин встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой.

В ходе встречи Государственный секретарь и Спецпредставитель ЕС обсудили общие направления казахстанско-европейского сотрудничества, а также обменялись мнениями по широкому спектру региональных тем.

Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан придает приоритетное значение развитию многопланового взаимодействия с Европейским союзом – важным внешнеэкономическим и инвес­тиционным партнером нашей страны.

Также Ерлан Карин рассказал о новых инициативах Главы государства и о развитии процесса общественного диалога.

В свою очередь Тери Хакала отметила, что ЕС будет оказывать всестороннюю поддержку в проведении предстоящих реформ.