​Важное решение

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, используя свое законное право, подписал Указ о проведении 9 июня внеочередных выборов Президента Казах­стана. И такое решение вполне оправданно и соответствует Основному закону нашей страны. Известно, что в демократических странах выборы являются важным механизмом легитимизации политической власти. Они необходимы для дальнейшего ее укрепления и обеспечения стабильности в стране. То есть легитимность означает признание обществом неоспоримого основания у вновь избранных должностных лиц на осуществление властных функций. Она подразумевает доверие к органам власти и поддержку проводимой политики.

Поэтому считаю, что внеочередные выборы Президента – это правильное решение, оно было принято с учетом общественных настроений последнего времени, в соответствии с актуальной повесткой дня. Этим решением подтвердилась приверженность нашей страны демократическим ценностям и принципам, что положительно скажется на международном авторитете Казахстана. Уверена, что выборы пройдут в полном соответствии с законодательством страны и с соблюдением всех демократических норм и процедур, что в них примут участие самые достойные кандидаты, представляющие общественные интересы.

Слова Касым-Жомарта Токаева о том, что он гарантирует проведение честных, открытых выборов, вселяют в нас уверенность в правильности стратегического курса политического руководства страны, направленного в сторону демократии.