Важность межрелигиозного диалога

Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев встретился с председателем Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Муфтием шейхом Равилем Гайнутдином.

Стороны обсудили взаимодействие в развитии межрелигиозного диалога и выразили удовлетворение сложившимся уровнем сотрудничества между духовными управлениями мусульман Казахстана и России. Была подчеркнута важность подготовки кадров в области теологического образования и духовно-просветительской дея­тельности.

Особое внимание было уделено вопросам воспитания молодого поколения на основе традицион­ных духовно-нравственных и культурно-исторических ценнос­тей. Обращение к ним способствует формированию правового сознания и выступает препятствием для распространения проявлений ксенофобии, нацио­нализма и экстремизма.

Равиль Гайнутдин подтвердил участие в предстоящем в сентяб­ре VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, напомнив, что никогда не пропускал форум. Он дал высокую оценку проводимому два десятилетия мероприятию, подчеркнув необходимость наличия площадки, где представителям различных конфессий дается возможность обмениваться мнениями и обсуждать глобальные проблемы современности.

По его словам, сейчас, в пост­пандемийный период роль религиозных лидеров выходит на первый план – именно духовенство может подсказать политическому руководству, в каком направлении должно развиваться общество, отмечается в сообщении посольства Казахстана в РФ.