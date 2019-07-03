Важны меры, которые помогут избежать попадание граждан в безнадежную долговую яму – депутат Конуров

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото с сайта parlam.kz
Депутат Мажилиса Айкын Конуров считает, что фракция "Народные коммунисты" поддерживает предпринятые Правительством меры по снижению долговой нагрузки населения и решению актуальных социальных проблем, однако отмечает необходимость принятия мер, которые помогут избежать повторения ситуации в будущем. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения проекта поправок в бюджет 2019 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Коммунисты с одобрением отмечают, что государство взялось, наконец, за проблему потребительского кредитования. Она давно назревала и в итоге дошла до стадии, когда потребовались серьезные бюджетные вливания. К нашему сожалению, сложилась ситуация, когда плохое финансовое состояние и закредитованность являются серьезной уязвимостью современной казахстанской экономики", - сказал он.

Депутат напомнил, что пакет мер, принятых для снижения долговой нагрузки, включает в себя два блока.

"Первый - это погашение задолженности отдельных категорий граждан и списание пени и штрафов по всем беззалоговым потребительским займам. Меры беспрецедентные, хотя на самом деле другим заемщикам государство подобным образом уже помогало. За бюджетный счет решались финансовые проблемы банков, крупных промышленных проектов и предприятий в сфере АПК. Населению же, безусловно, самое важное - почувствовать ослабление долгового бремени здесь и сейчас. Со стратегической же точки зрения, важнее второй блок мер, направленных на то, чтобы избежать попадания граждан в безнадежную долговую яму в будущем", - считает Айкын Конуров.

Однако, отметил он, пока предпринимаемых мер недостаточно.

"Все вышеперечисленное – необходимые меры. Но назвать их достаточными коммунисты не могут. Правительство и Нацбанк пытаются разрешить ситуацию исключительно "с одной стороны баррикад" – ограничивая предложение кредитных ресурсов. Тогда как не менее важным является спрос на них. Пока он будет расти, то будут находиться и способы для увеличения предложения", - сказал мажилисмен.

По мнению Айкына Конурова, основная причина, почему народ все больше берет займов, – это очень низкие доходы, которых не хватает на элементарное потребление.

"Сейчас Правительством предложены решения, но они сводятся к типовому набору - охват мерами содействия занятости 300 тысяч безработных и самозанятых, обучение предпринимательству, микрокредиты. Это вновь представляет собой пожарное реагирование, а не долгосрочные меры по созданию рабочих мест. И здесь мы подходим к тому, что пузырь потребительского кредитования – это не только социальная проблема, но и отражение серьезного структурного перекоса в экономике. Центр тяжести сместился от производства собственного продукта к потреблению, как правило, зарубежного продукта. И закачивание государственных денег для помощи потребителям проблему только усугубляет", - продолжил депутат.

По его мнению, финансовые и законодательные меры являются лишь первым шагом к снижению долговой нагрузки.

"Предстоит еще огромная работа. Ее результат будет зависеть от того, сможем ли мы предложить реалистичную программу экономического роста с увеличением постоянных рабочих мест и в целом развернуть политику в сторону производства", - добавил Айкын Конуров.

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