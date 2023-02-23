Важные для людей вопросы

Продолжаются встречи членов Республиканского предвыборного штаба «Amanat» с избирателями в регионах. Вчера партийцы прибыли в Карагандинскую область.

В Темиртау в ходе встречи с экологами, активистами и представителями промышленных предприятий были обсуждены меры по улучшению ­экологической ситуации, отраженные в предвыборной программе партии.

– Экология является одним из важных факторов, влияющих на качество жизни граждан. Для жителей Темиртау этот вопрос является особенно актуальным, поэтому первую встречу в регионе мы посвятили проблемам защиты окружающей среды, – отметил председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов.

Также, как отмечается в сообщении «Amanat», в регионе члены РПШ побеседовали с представителями профсоюзных организаций угольщиков и металлургов, с коллективом железнодорожной станции «Сортировочная» в Караганде, а также встретились с кандасами, врачами, аграриями.