​Важные инициативы Казахстана

Анастасия ШВАРЦ

Выступая на открытии сессии, постоянный представитель РК Кайрат Абдрахманов информировал делегации государств – членов ООН о важных инициативах Президента Нурсултана ­Назарбаева и позициях Казахстана в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Делегаты были ознакомлены с принципиально новым документом под авторством Президента РК – Манифестом «Мир. ХХI век». В этом знаковом акте изложена позиция Казахстана по судьбоносным для человечества вопросам войны и мира, угрозе ядерного апокалипсиса в случае отказа международного сообщества от продвижения к полному запрету ядерного оружия. В результате договоренности с руководством комиссии Манифест размещен в качестве официального документа в электронной системе Секретариата ООН, доступной для всех государств-членов.

В выступлении делегации Казахстана также была дана оценка роли саммитов по ядерной безопасности и озвучены итоги участия руководства страны в IV Саммите в Вашингтоне, в том числе о принятых совместных заявлениях с рядом стран и групп, направленных на укрепление режима нераспространения и ядерной безопасности.

Были особо отмечены инициативы Главы государства о принятии в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН 7 декабря 2015 года Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия; подписании Соглашения между РК и МАГАТЭ по созданию Банка низкообогащенного урана ­МАГАТЭ в Казахстане; а также о предложениях казахстанского руководства по перечислению 1% от оборонных бюджетов государств – членов ООН в Фонд целей устойчивого развития ООН и создании Глобального антиядерного движения. 

