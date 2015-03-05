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Важные инициативы
Ануар КАЛМЫКОВ
В своем выступлении на конференции Е. Идрисов изложил позиции Казахстана по актуальным вопросам повестки дня и подчеркнул, что форум обладает высоким потенциалом для того, чтобы внести серьезный вклад в процесс разоружения.
– Сегодня мир переживает серьезную трансформацию, но, к глубокому сожалению, страны пока не в состоянии преодолеть новые вызовы. Мы наблюдаем обострение конкуренции между крупными державами за так называемые зоны влияния, рынки, за контроль над добычей и транспортировкой энергоресурсов. Эта конкуренция усиливает конфликтные отношения, укрепляет опасную тенденцию на «право силы» в мировой политике. Как результат – активизация гонки вооружений, расширение сфер применения вооруженной силы при защите национальных интересов и использовании средств воздействия, – отметил глава МИД РК.
Ключевые вопросы повестки дня конференции для Казахстана – всеобщее ядерное разоружение, разработка и подписание Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов для целей оружия (ДЗПРМ), предотвращение гонки вооружений в открытом космосе, предоставление негативных гарантий безопасности странам, не обладающим ядерным оружием.
Говоря об инициативе Президента РК о принятии в рамках ООН Всеобщей декларации мира, свободного от ядерного оружия, глава Е. Идрисов подчеркнул, что это стало бы важным шагом к принятию Конвенции о полном и всеобщем запрещении ядерного оружия.
Министр рассказал об инициированном Казахстаном Проекте АТОМ, миссия которого – обеспечение глобальной общественной поддержки вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и полной ликвидации ядерного оружия всеми странами.
Е. Идрисов отметил важность сопредседательства Японии и Казахстана в конференции по статье 14 ДВЗЯИ в текущем году и выразил надежду, что деятельность стран, пострадавших от применения и испытаний ядерного оружия, придаст мощный импульс процессу вступления договора в силу.
На Сегменте высокого уровня 28-й сессии СПЧ ООН Е. Идрисов говорил о том, что Казахстан ведет последовательную работу по присоединению ко всем основополагающим международным инструментам в сфере защиты прав человека. В феврале текущего года наша страна ратифицировала Международную конвенцию о защите прав инвалидов.
Глава МИД РК отметил активное взаимодействие Казахстана со Специальными процедурами СПЧ ООН и подтвердил заинтересованность в дальнейшем расширении диалога.
В ходе визита в Женеву состоялся ряд двусторонних переговоров Е. Идрисова. В том числе с верховным комиссаром ООН по правам человека Зейд Раад Зейд аль-Хуссейном и с и. о. генерального директора Отделения ООН в Женеве, генеральным секретарем Конференции по разоружению М. Меллером.

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