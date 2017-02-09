​Важные изменения

Президенту Нурсултану Назарбаеву после обретения республикой независимости удалось построить сильную страну, создать рыночную экономику. Теперь Глава государства взял курс на серьезные политические изменения.

Предложения Нурсултана Назарбаева основываются на его стремлении делегировать часть своих полномочий Парламенту и Правительству. Приоритеты Главы государства я бы назвала стратегическими, он выступает реальным арбитром институтов и связей между различными ветвями власти. Сегодня в мире на Казахстан смотрят как на страну, создавшую мост между Азией и Европой, и я считаю важным, что Президент концентрируется на внешней политике, национальной безопасности и, конечно же, обороне страны.

Его обращение – доказательство мудрости. Делегируя часть своих полномочий, он думает о будущем страны, ведет Казахстан по пути демократии и развития.