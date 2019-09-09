​Важные встречи в Москве

Главы правительств двух стран обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства и перспективы дальнейшего наращивания торгово-экономичес­кого, инвестиционного и межрегионального сотрудничества.

Аскар Мамин также провел отдельные переговоры с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, председателем правления Внешэконом­банка Игорем Шуваловым, главами ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и холдинга «Росгеология» Сергеем Горьковым. Были обсуждены потенциал наращивания инвестиционного сотрудничества, реализация совместных инфраструктурных проектов, развитие рынка электронной коммерции и взаимодействие в рамках ЕАЭС.

Премьер-министр РК в составе делегации Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева принял участие в торжественной церемонии открытия отреставрированного павильона «Казахстан» на ВДНХ.