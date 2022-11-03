Важным шагом к построению Справедливого Казахстана назвал принятие ряда законов спикер Сената

Ряд конституционных законов приняли на пленарном заседании депутаты Сената. Открывая заседание палаты, спикер Сената выразил соболезнование семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в результате аварии на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау» в городе Шахтинск Карагандинской области. Маулен Ашимбаев отметил, что по поручению президента страны Правительство и аким Карагандинской области принимают оперативные меры по установлению причин аварии и оказывают соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших. Председатель палаты подчеркнул, что по результатам проведённого расследования важно сделать все необходимое во избежание повторения подобных ситуаций.

Комментируя принятие конституционных законов, председатель Сената подчеркнул, что законодательное обеспечение политических и экономических реформ главы государства является главным приоритетом в работе Парламента.

«Важной целью проводимых в Казахстане реформ является укрепление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами. В целом принятые сегодня законы будут способствовать развитию демократических институтов, укреплению доверия граждан к государственным и политическим структурам. Это, безусловно, важный шаг к построению Справедливого Казахстана», - заключил Маулен Ашимбаев.

Отметим, что согласно новым требованиям членство президента страны в политической партии приостанавливается. Данное правило также распространяется на всех судей, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей контрольно-ревизионной палаты. Также согласно внесенным изменениям, руководителям местных исполнительных органов запрещается занимать должности в филиалах и представительствах политических партий.

Согласно закону о Конституционном суде, создаваемый новый институт будет рассматривать обращения граждан о нарушении их конституционных прав. Правом обращаться в Конституционный суд наделены также Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. Конституционный суд, как высший судебный орган, обеспечивает верховенство закона, гарантирует защиту прав граждан в стране, способствует повышению уровня доверия населения к государственным институтам.

«Данный Конституционный закон принимается по поручению главы государства и направлен на укрепление институтов защиты прав человека и конституционного контроля. Конституционному суду предстоит рассматривать обращения граждан о нарушении их конституционных прав.

Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека также имеют право обращаться в Конституционный суд. Уверен, Конституционный суд как высший судебный орган будет работать на обеспечение верховенства закона и эффективно служить интересам страны и народа», - отметил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, на заседании Сената приняты конституционные законы «О прокуратуре», «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года».

Также депутаты в двух чтениях рассмотрели и приняли законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».