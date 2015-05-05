Важный аспект безопасности Свежий выпуск 442 Ануар КАЛМЫКОВ

В ходе беседы Е. Идрисов отметил, что Казахстан придает большое значение сотрудничеству с ОЗХО. Он выразил убежденность, что визит главы данной международной организации придаст дополнительный импульс интенсивному взаимодействию, нацеленному на реализацию мер по совершенствованию обеспечения химической безопасности на государственном и региональном уровнях.

Казахстан, как подчеркнул глава МИДа, всецело привержен принципу нераспространения оружия массового уничтожения, прилагает последовательные усилия для выполнения в полном объеме своих обязательств согласно Конвенции о запрещении химического оружия, а также для обеспечения строгого соблюдения резолюции № 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

– Политика Казахстана в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения определяется внешнеполитическим курсом нашей страны, в основе которого – приверженность упрочению международной безопасности, развитию сотрудничества между государствами, повышению роли международных организаций в урегулировании глобальных проблем и конфликтов. Приверженность принципу нераспространения ОМУ является одним из основополагающих приоритетов внешней политики Рес­публики Казахстан, – добавил глава внешнеполитического ведомства.

В свою очередь А. Узюмджю поблагодарил Казахстан за поддержку и активное участие в работе организации. Он отметил, что наша страна принимает активное участие в деятельности ОЗХО, в мероприятиях и ежегодных сессиях Конференции государств – участников Конвенции по запрещению химического оружия.

Е. Идрисов подчеркнул заинтересованность Казахстана в создании Национального центра по химичес­кой безопасности, который в дальнейшем мог бы быть преобразован в центр регионального масштаба.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к проведению в июле текущего года в Казахстане команд­но-штабных учений по химической безопасности под эгидой ОЗХО.