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​Важный демократический шаг

Адина Нурберген

Актуальные вопросы программы конституционных реформ, обозначенные в Обращении Президента Нурсултана Назарбаева, обсуждены на республиканской конференции «Казахстан на этапе демократического обновления».

Как отметил директор Национального музея РК Дархан Мынбай, который к тому же выступил в роли принимаю­щей стороны, сегодня весь Казахстан активно обсуж­дает Обращение Главы государства и предложенные Президентом конституционные реформы.

– Это Обращение вызвало широкий резонанс не только в нашей стране, но и за рубежом. Мировая общественность с большим интересом следит за планами на будущее Казахстана, который недавно отметил 25-летие своей Независимости. Заявленная в Обращении программа политических реформ демонстрирует тот уровень, которого достигла наша страна в развитии, – сказал Дархан Мынбай, открывая конференцию.

Своим видением значения и реализации предложенных Президентом реформ на конференции поделился главный научный сотрудник Института истории государства МОН РК Еркеш Нурпеисов. Он рассмотрел эволюцию президентской власти в Казахстане, заметив, что страна в начале 90-х столк­нулась с серьезными проблемами. Советский Союз распался, экономика рухнула, и нужен был Лидер, который возьмет на себя всю полноту ответственности. Эта функция была возложена на Президента, который стал кризис-менеджером и успешно прео­долел все вызовы того времени.

– Благодаря сильной президентской власти Казахстан прошел через этот трудный период. Теперь мы достигли стабильной стадии развития, сформированы рыночные отношения. В этих условиях Глава государства может передать часть полномочий, – считает Еркеш Нурпеисов.

При этом он особо отметил, что в Казахстане сох­раняется президентская форма правления, Глава государства будет арбитром между ветвями власти.

Как было отмечено на заседании, за четверть века независимости в Казах­стане успешно проведен ряд экономических реформ. При этом молодой стране удалось сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие, избежать острых социальных конфликтов. Политическая система с сильной президентской верти­калью таким образом доказала свою эффективность и востребованность. Она сохранится и далее, но с учетом новых реалий. Предложенное Главой государства повышение роли Парламента и Правительства – это адекватный ответ на современные вызовы. Проведение реформы поз­волит сформировать более устойчивую, современную и эффективную систему управления страной и соз­даст запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. 

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