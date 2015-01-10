Важный диалог Свежий выпуск 624

В ходе переговоров были обсуждены вопросы активизации двусторонних экономических отношений, а также меры по урегулированию ситуации на востоке Украины в контексте возможной в ближайшее время встречи глав Украины, России, Германии и Франции в Астане.

Лидеры двух государств подчеркнули необходимость неукоснительной реализации Минских договоренностей всеми вовлеченными сторонами, что будет способствовать скорейшему мирному урегулированию и укреплению доверия.

Отмечался активный и конструктивный политический диалог между двумя странами, а также важность практической реализации подписанного в феврале 2012 года Казахстанско-германского межправительственного соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической областях.

Кроме того, был рассмотрен ряд аспектов расширения инновационно-инвестиционного сотрудничества и подготовки к международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, сообщила пресс-служба Президента.

В этот же день состоялись переговоры Главы государства с федеральным министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Данная встреча прошла в продолжение беседы, которая была проведена в рамках официального визита Ф.-В. Штайнмайера в Казахстан в ноябре прошлого года.

Стороны обсудили приоритетные аспекты двусторонних отношений и меры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Состоялся обстоя­тельный обмен мнениями по ряду предпосылок возможной в ближайшем будущем встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в Астане.

Рассматривались перспективные проекты торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере. Федеральный министр иностранных дел Германии отметил положительную динамику двусторонних экономических отношений и подчеркнул, что Казахстан является «якорем стабильности» в Центральной Азии.



