Важный инструмент демократии

Мухаррем Аккая, председатель Высшего избирательного совета Турции:

– Казахстан проводит обще­нацио­нальный референдум по изменению части Конституции. Мы прилетели в город Туркестан за 3 дня до референдума, своими глазами видели подготовку к голосованию.

Затем мы приехали в столицу и ознакомились с ходом подготовки – организационная работа была выполнена на высоком уровне. Данный референдум является очень важным для будущего Казахстана и всего народа. Я посещал предыдущие выборы, в этот раз умело были использованы возможности информационных технологий. Это очень положительный опыт.

В воскресенье с утра мы побывали на нескольких участках для голосования. Мы заметили, что население активно участвует в них. Референдум не является регулярным и часто используемым инструментом, но это инструмент демократии. Мы знаем, что страна впервые за 27 лет проводит референдум, и надеемся, что такая форма волеизъявления народа станет хорошим стартом для демократических преобразований в Казахстане.