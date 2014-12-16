Важный интеграционный проект Свежий выпуск 576

В ходе беседы были рассмотрены приоритетные направления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сфере, обсуждено взаимодействие в рамках интеграционных структур.

Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев также затронули актуальные аспекты региональной и международной повестки дня.

Президент подчеркнул, что сотрудничество между нашей страной и Россией развивается на основе полного доверия.

– С 1 января наши государства будут взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза. В настоящее время отмечается некоторое снижение торговли, однако это наблюдается в денежном выражении, тогда как физические объемы товарооборота растут, развиваются совместные предприятия. И когда произойдет улучшение конъюнктуры цен, показатели значительно изменятся в позитивную сторону. Общие таможенные границы, свобода передвижения людей и грузов представляет собой большое благо для населения наших стран, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что нынешний визит Д. Медведева будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Казахстаном и Россией, сообщила пресс-служба Президента.

Премьер-Министр Российской Федерации подчеркнул растущий уровень взаимодействия двух стран.

– Мы действительно очень близкие партнеры. У нас впереди серьезный интеграционный проект, у истоков которого Вы стояли. Очень важно, что со следующего года заработает Евразийский экономический союз. Пользуясь случаем, позвольте сердечно поздравить Вас и весь народ дружественного Казахстана с наступающим праздником Независимости, – сказал Д. Медведев.



