Послание Президента
Важный механизм сохранения стабильности
Глеб МАЛЫХ
В мероприятии приняли участие руководители республиканских профсоюзных организаций, Нацио­нальной палаты предпринимателей, министерств здравоохранения и социального развития, нацио­нальной экономики, инвестиций и развития, энергетики, финансов, юстиции, а также заместители акимов областей, городов Астаны и Алматы.

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: о заключении меморандумов о взаимном сотрудничестве между акимами регионов и руководителями предприятий с целью стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и гарантий работников, социальной защиты и трудоустройства высвобождаемых работников; о мерах по предупреждению трудовых конфликтов; о Плане мероприятий по реализации Генерального cоглашения между Правительством, республиканскими объединениями работников и работодателей на 2015–2017 годы.

На сегодня по республике заключено более 23 тыс. меморандумов о взаимном сотрудничестве между акимами регионов и руководителями предприятий, из них – 1 117 с крупными и 22 949 тыс. со средними и малыми предприятиями с общей численностью работников более 1,4 млн. человек. Для исполнения обязательств, взятых в рамках трехсторонних комиссий, выработана практика ежемесячного контроля исполнения меморандумов с заслушиванием отчетов руководителей предприятий о проводимой работе по выстраиванию социального диалога (коллективные договора, условия труда, заработная плата и др.). Также в марте текущего года будут внесены изменения и дополнения в региональные соглашения по социальному партнерству по вопросам сохранения рабочих мест и недопущению высвобождения работников. Мониторинг выполнения обязательств в рамках меморандумов осуществляется на основании информационной системы, которая по наличию пенсионных отчислений ежемесячно отслеживает высвобождение работников.

Для предупреждения трудовых конфликтов Министерством здравоохранения и социального развития совместно с Генеральной прокуратурой, министерствами финансов и юстиции, республиканскими объединениями работодателей и работников проводится еженедельный мониторинг задолженности по заработной плате, осуществляется анализ нарушений трудового законодательства и мониторинг охвата предприятий коллективными договорами, проводятся рабочие встречи с участием представителей заинтересованных государственных органов, республиканских объединений работодателей и работников для выработки предложений и принятия мер по недопущению трудовых конфликтов. Кроме того, совместно с заинтересованными госорганами и республиканскими объединениями работников и работодателей подготовлен согласованный проект Плана мероприятий по реализации Генерального cоглашения между Правительством и республиканскими объединениями работников и работодателей на 2015–2017 годы. Министерством здравоохранения и социального развития установлен постоянный мониторинг на основе Карты социальной напряженности по реализации госпрограммы "Нұрлы жол" в отношении создания рабочих мест.

По вопросу о принимаемых мерах в сфере социально-трудовых отношений помимо заместителей акимов Мангистауской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей, выступили руководители Национальной палаты предпринимателей, профсоюзных объединений – Федерации профсоюзов, Конфедерации труда Казахстана, Конфедерации свободных профсоюзов, а также представители руководства АО "Арселор Миттал Темиртау" и ТОО "Таразский металлургический завод".

В заключение заседания Бердыбек Сапарбаев особо подчеркнул, что социальное партнерство является одним из механизмов реализации политики государства в области социальных и трудовых отношений, который позволяет решать вопросы социально-экономических интересов работников, соблюдения трудовых гарантий, сохранения социальной стабильности.

Заместитель Премьер-Министра поручил продолжить работу по заключению меморандумов о взаимном сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства работников, вести постоянный мониторинг рисков высвобождения, сокращения и других нарушений трудовых прав работников, принять жесткие меры к работодателям, допускающим рост производственного травматизма, а также принять меры по недопущению трудовых конфликтов.

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