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​Важный партнер

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией, сообщила пресс-служба Президента РК.

Глава государства особо отметил вклад Абдель Азиза бен Сауда бен Наифа в укрепление отношений между двумя странами.

– Саудовская Аравия является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении политических и экономических связей между нашими государствами. Поэтому я пригласил Короля Салмана и Наследного принца Саудовской Аравии посетить Казахстан, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь министр внут­ренних дел КСА поблагодарил Главу государства за встречу и подчеркнул, что совершаемый им визит в Казахстан осуществляется по поручению высшего руководства Саудовской Аравии. 

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