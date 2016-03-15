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​Важный правовой приоритет
Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, касающиеся совершенствования национальных правозащитных механизмов, в том числе укрепления института омбудсмена, развития законодательства, а также международного обмена опытом в данной сфере.

– На протяжении многих лет взаимодействие с офисом ОБСЕ – один из наших приоритетов, – отметил А. Шакиров, добавив, что эта совместная работа внесла значительный вклад в укрепление механизмов обеспечения и продвижения прав человека в стране. В частности, в 2015 году реализован целый ряд мероприятий в сфере мониторинга закрытых учреждений, презентации годового отчета омбудсмена и консолидированного доклада Национального превентивного механизма против пыток.

Посол Д. Сабо дал положительную оценку работе учреждения омбудсмена, высоко оценив его значение в защите и продвижении прав человека, а также роль медиатора между госорганами и гражданским обществом.

Выразив удовлетворение реализуемым на высоком уровне сотрудничеством, стороны обменялись мнениями относительно его дальнейших перспектив. По итогам встречи были достигнуты соответствующие договоренности о продолжении правозащитного взаимодействия.

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