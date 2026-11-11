Важный шаг к открытости миру

Мнения
Ерлан Кошанов, председатель Қазақстан Халық Кенесі

В своем выступлении на юбилейном, X Курултае международного общества «Қазақ тілі» Президент затронул вопросы, далеко выходящие за рамки языковой политики. По сути, речь идет о будущем Казахстана, его месте в современном мире, сохранении национальной идентичности и о том, какое интеллектуальное, культурное и духовное наследие мы оставим следующим поколениям.

Известно, что язык – не просто средство общения. В нем отражаются история, характер, традиции, мировоззрение и накопленная веками мудрость. Если обратиться к истокам, становится очевидно, насколько тесно судьба родного слова связана с историей самого народа. В начале XX века представители движения «Алаш» прекрасно понимали: будущее казахского народа невозможно без развития образования, науки и собственной интеллектуальной среды. Ахмет Байтурсынов не просто занимался вопросами языкознания и письменности, а закладывал основы для превращения казахского языка в полноценный инструмент современной общественной жизни. Его деятельность была частью более масштабной миссии – стремления вывести общество на новый уровень развития, сохранив при этом национальную самобытность.

Сегодня мы отчетливо видим, что исторический путь Казахстана складывался благодаря усилиям разных поколений, каждое из которых решало свои задачи и вносило вклад в общее дело. Поколение начала XX века боролось за образование и национальное самосознание. Поколение начала Независимости вернуло казахскому языку статус государственного. Наша же задача – обеспечить языку полноценное развитие в науке, образовании, технологиях и во всех сферах современной жизни.

Особое значение в этом процессе имеет позиция Главы государства, который, владея несколькими языками и хорошо понимая значение языкового многооб­разия, последовательно подчеркивает необходимость укрепления казахского языка как основы государственности и национального единства.

Поэтому сегодня перед нами стоит историческая миссия – не просто сохранить казахский язык, а обеспечить его полноценное развитие в XXI веке. Сделать так, чтобы он был не только языком нашей истории и культуры, но и проводником новых открытий, науки, современных технологий, качественного образования и международного диалога.

История разных стран показывает, что язык приобретает особую силу тогда, когда становится носителем идей, знаний, культуры и достижений своего народа. Как, например, французский язык. На протяжении столетий он играл важную роль в европейской дипломатии, философии и литературе, став своеобразным символом интеллектуального авторитета страны, а его влияние распространялось на образованные круги многих государств.

Свой собственный исторический путь прошел и английский язык. Благодаря развитию университетов, научных цент­ров, промышленности он постепенно стал языком международного научного и делового общения.

Особенно интересен пример Южной Кореи. Еще несколько десятилетий назад ее культура была мало знакома широкой мировой аудитории. Но последовательное развитие национальной киноиндустрии, музыки и технологий изменило ситуацию, и сегодня корейская культура стала частью глобального пространства, а вместе с ней возрос интерес и к самому корейскому языку.

Все эти примеры объединяет одна мысль: язык становится сильным тогда, когда на нем создается что-то востребованное в современном мире. У Казахстана для этого есть огромный потенциал. У нас богатейшая история, уникальное наследие Великой степи, философия Абая, традиции кочевой цивилизации, выдающиеся ученые, писатели и мыс­лители. И важно не только сберечь это наследие, но и открыть его миру через современные научные исследования, качественные переводы, литературу, кино, цифровые проекты и образовательные программы. Ведь настоящий показатель силы языка – возможности нас самих создать на нем много нового.

Именно поэтому инициатива Президента по развитию международных словарей имеет более глубокое значение, чем просто перевод слов с одного языка на другой. Это важный шаг к тому, чтобы казахский язык становился частью глобального интеллектуального и культурного пространства, и вместе с ним миру открывался и сам Казахстан – его богатая история, самобытная культура, духовные ценности и современные достижения. Речь идет о формировании международного интереса к нашей стране, о стремлении сделать так, чтобы Казахстан не только узнавали, но и хотели глубже изучать, понимать и открывать для себя.

Другой важный момент выступления Главы государства – слова о недопустимости противопоставления казахского другим языкам. Для Казахстана это принципиальная позиция. Наша страна формировалась как многонациональное общество, и общественное согласие всегда было одним из важнейших условий ее устойчивости.

Укрепление государственного языка не должно восприниматься как угроза другим языкам. Напротив, знание казахского языка должно объединять людей, помогать им лучше понимать историю, культуру и традиции страны. Человек, гражданин должен видеть в казахском языке не обязанность ради формального требования, а возможность для образования, карьеры, общения и полноценного участия в жизни страны.

В этой связи особенно важен подход Главы государства, который неоднократно подчеркивал: в Казахстане недопустима дискриминация по языковому признаку, каждый человек вправе говорить на том языке, на котором ему удобно. Такая атмосфера уважения и свободы выбора не отдаляет людей от государственного языка, а напротив, создает условия для искреннего интереса к нему.

И сегодня мы видим, как постепенно все большее число людей начинают изу­чать казахский язык, стремясь лучше понимать традиции страны. Для многих он становится языком повседневного общения, семейной жизни, воспитания детей. Особенно ценно, когда человек, для которого казахский не был родным с детства, со временем начинает чувствовать его близким, воспринимать культуру страны как часть собственной жизни.

Отдельного внимания заслуживает и связь языковой повестки с экологическими инициативами, в частности с проектом «Дала орманы». На первый взгляд, сохранение языка и высадка лесов – совершенно разные направления. Но если вдуматься, то их объединяет одна глубокая идея – забота о чистоте и сохранении того, что нам дорого.

«Таза Қазақстан» – это не только чис­тота окружающей среды. Это еще и чис­тота нашей речи, уважение к родному языку, чистота мыслей и поступков. Ведь так же, как мы заботимся о земле, на которой живем, мы должны беречь язык, на котором говорят наши дети. Один проект обогащает природную среду, другой – духовную и культурную среду общества. В конечном счете и то и другое мы должны сохранить и приумножить, чтобы передать следующим поколениям.

Язык и земля – это гораздо больше, чем элементы национальной идентичности. Это наши корни, наша память, чувство принадлежности к родному дому, то, что связывает поколения
незримой нитью ответственности друг перед другом. Именно в этом и заключается подлинная забота о будущем: не только думать о том, какой станет страна завтра, но уже сегодня делать все, чтобы следующим поколениям достались чистая земля, богатая культура, сильный государственный язык и общество, в котором люди чувствуют себя единым целым.

#мнение #«Қазақ тілі» #Ерлан Кошанов #Қазақстан Халық Кенесі

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