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Важный шаг
Руслан Исаков

– Я присоединяюсь к членам МКПСК и нашей группе поддержки государств-членов и поздравляю Президента Касым-Жомарта Токаева и его администрацию с поистине долгожданной ратификацией Казахстаном Второго Факультативного протокола. Тем самым Казахстан взял на себя историческое международное обязательство отменить смертную казнь в мирное время, и для комиссии это особенно значимо, поскольку страна является важным государством – членом МКПСК. Это решение является важным шагом не только для страны, но и для региона Центральной Азии, поскольку он движется к зоне, свободной от смертной казни. Я также очень рада, поскольку первоначальное заявление Президента Касым-Жомарта Токаева было сделано ровно через месяц после очень продуктивной встречи постоянных представителей Центрально-Азиатского региона и Монголии в Женеве по вопросу о превращении региона в зону, свободную от смертной казни, организованной совместно c МКПСК в ноябре 2019 года, – отметила президент комиссии судья Нави Пиллэй.

В результате подписания протокола Казахстан стал 88-м государством – участником этого документа. Подписав Второй Факультативный протокол, Казахстан обязуется не применять смертную казнь в стране. Также он должен принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Официально в Казахстане мораторий на смертную казнь действует с 17 декабря 2003 года. Пожизненное заключение было введено в 2004 году в качестве альтернативного наказания. В мае 2007 года Казахстан внес поправки в свою Конституцию, отменяющие смертную казнь за все преступления, за исключением террористических актов, которые приводят к гибели людей, и особо тяжких преступлений, совершенных в военное время.

Ратификация протокола последовала за предложением Президента Республики Казахстан во время его выступления в качестве Председателя Национального совета общественного доверия 20 декабря 2019 года начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу. В ходе завершения процедуры присоединения республики к данному протоколу заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди был уполномочен от имени Казахстана подписать этот международный документ.

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