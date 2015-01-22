Важный шаг укрепления партнерства Свежий выпуск 578 Олег ТАРАН

В документах речь шла о выдаче преступников и об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Предваряя официальную церемонию подписания, А. Даулбаев в приветственном слове отметил важность казахстанско-итальянских отношений и необходимость их дальнейшего всестороннего развития, в особенности в правовой сфере.

– Преступность приобрела наднациональный характер, – акцентировал Генеральный прокурор. – Перед нашими государствами стоят серьезные вызовы, такие как наркотрафик, незаконный оборот оружия, терроризм. И мы должны приложить совместные усилия для борьбы с этими вызовами.

С. Раваньян в свою очередь отметил, что подписание данных договоренностей очень важно и для итальянской стороны. Это подтверждает обоюдное стремление крепить дальнейшее сотрудничество наших стран.

После подписания договоров А. Даулбаев отметил, что состоявшееся событие стало свидетельством поступательного развития правовых отношений с Европейским сообществом и доверия к правовой системе Казахстана. Италия является одной из первых европейских стран, с которой заключен полный пакет межгосударственных договоров в уголовно-правовой сфере. В ноябре 2013 года между нашими странами было подписано соглашение о передаче осужденных лиц, ратифицированное Казахстаном осенью прошлого года.

После вступления договоров в силу у обеих стран появятся правовые основания для оказания взаимной правовой помощи, защиты законных прав и интересов граждан. Как подчеркнули стороны, их подписание стало еще одним важным шагом на пути укрепления партнерства в сфере противодействия преступности, повышения эффективности работы надзорных и правоохранительных органов в данном направлении.

