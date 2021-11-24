Важный шаг во имя стабильности

Озвученное Елбасы на расширенном заседании Политического совета «Nur Otan» решение о передаче полномочий Председателя партии Главе государства – важный шаг на пути транзита власти, начавшегося в 2019 году.

На сегодня партия «Nur Otan» – важнейшая политичес­кая сила. Она имеет представителей в Сенате и Мажилисе Парламента, в маслихатах. Жители Казахстана доверяют ей, многие являются ее членами.

У партии огромный потенциал, она – долгожитель партийной системы Казахстана. При этом мы наблюдаем трансформацию по линии ее функционирования. Это тот же праймериз перед выборами или участие в исторических выборах сельских акимов. Партия «Nur Otan» становится более открытой, использует различные технологии для мотивации и координации деятельности депутатов, в том числе путем рейтинга народных избранников.

Переход председательства и в АНК, и в «Nur Otan» от Елбасы к Главе государства – прямое подтверждение того, что политический курс республики будет неизменен и стабилен.

Власть следует курсом политического транзита, определенным два года назад. Данный переход в очередной раз демонстрирует знаковую роль Нурсултана Назарбаева на политической арене. Это выдающийся политик современности. И его заслуги перед народом и страной всегда будут в памяти казахстанцев.

В своем выступлении ­Нурсултан Абишевич представил Свод принципов «Семь столпов государственности», имеющих ключевое значение в качестве важного инструмента формирования казахстанской нации.

Первый столп – Независимость, феномен которой можно назвать краеугольным камнем воспитания молодежи, родившейся и выросшей в независимой стране. Она не должна воспринимать независимость как данность. Нужно понимать, что это – динамичный процесс, над которым нужно работать всегда.

Вторым столпом государственности Елбасы назвал единство и согласие. Исторически так сложилось, что на территории Казахстана проживали представители разных этносов. И сильным их качеством было умение сплотиться.

Главным признаком любого государства являются территория и четко очерченные границы. Казахстан сразу же после обретения Независимос­ти начал их делимитацию. И к 2005 году Елбасы смог полнос­тью завершить этот сложный процесс. Да, земля – бесценное наследие предков, достояние народа. И этот аспект ­Нурсултан Назарбаев особо подчеркивает в качестве еще одного столпа государственности.

Казахская поговорка «Отан отбасынан басталады» раскрывает суть четвертого столпа, в котором основополагающей опорой общества выступают семья и традиции. Ведь семья – это та ячейка, которая формирует государственность. Все взаимоотношения, социализация человека, адаптация его к социальным ролям начинаются именно с семьи.

Нам необходимо, основываясь на традициях, сохранить уникальный опыт института семьи в Казахстане, где каждая социальная роль имеет свою функциональную нагрузку.

Так же, как и традиции, одним из основополагающих инс­титутов государственности выступает национальная культура. И мы должны передать подрастающему поколению понимание того, что нация – это общество с глубокими историческими корнями, уникальным национальным культурным кодом.

Только понимание культурного кода нации позволит сформироваться новой казахстанской общности, которая бы чтила традиции и стремилась передать их всему миру.

Затрагивая вопрос глобализации и передачи знаний, мы должны понимать, что только нация с глубоким познанием сможет конкурировать на мировой арене. Мы должны быть образованными и уметь передавать свои знания подрастаю­щему поколению.

В то же время необходимо понимать, что труд и знания равноценны. Можно не заниматься высокоинтеллектуальной деятельностью, но быть хорошим специалистом в одной области, трудолюбивым гражданином и приносить пользу государству. Культ знаний и культ трудолюбия должны воспитываться в нашей молодежи.

Седьмой столп государственности – прагматизм. Его можно оценивать как основной элемент, необходимый для дос­тижения намеченных целей.