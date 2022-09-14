Важный сигнал мировому сообществу

– Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы сбалансированного экономического и технологического развития, сохранения окружающей среды, снижения социального, гендерного и цифрового неравенства. В этих условиях как рядовые граждане, так и политические лидеры нуждаются в духовной опоре, в новой ценностной парадигме, в мировоззренческих ориентирах. Мы убеждены, что контуры нового постпандемичес­кого мира, основополагающие принципы его развития нельзя обсуждать без участия религиозных и духовных лидеров, – добавил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената обратил внимание на то, что одной из ключевых тем обсуждения на съезде будет развитие после пандемии коронавируса. Уже сейчас во всем мире отмечается растущий уровень недовольства и протестных настроений из-за социально-экономических проблем, падения доходов и роста бедности, вызванных долгими карантинами.

– Весь мир испытывает продолжающееся влияние пандемии, конфликтов, санкций, изменения климата и других глобальных проблем, – подчеркнул он. – Мы все видим возросший уровень геополитической напряженнос­ти и конфликтности. Недоверие между странами, войны, продолжающаяся террористическая активность, недостаточная эффективность международных организаций негативно влияют на общую мировую ситуацию. В этих условиях наш форум может направить важный сигнал международному сообществу. Призвать к диалогу, преодолению противоречий, прекращению конфликтов и достижению мира.

Как отметил Маулен Ашимбаев, VII съезд проходит в очень непростой для мирового сообщества период.

Повестка дня VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и детали итоговой декларации обсуждены на XX заседании Секретариата съезда, прошедшем накануне большого форума под председательством спикера Сената Парламента – руководителя Сек­ретариата Маулена Ашимбаева.

Решения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий должны придать импульс расширению сотрудничества между представителями разных конфессий для совместного формирования нового общества на принципах мира, согласия и взаимодействия. Таким видят наполнение итогового документа члены Секретариата съезда.

Именно духовным лидерам и религиозным деятелям по силам заполнить мировоззренческий и духовный вакуум новыми смыслами.

Говоря о повестке VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, спикер отметил, что в центре дискуссии будут вопросы о том, как консолидировать мировое сообщество на основе конструктивной повестки, создать условия для всеобъемлющего диалога во имя мира и процветания человечества.

Кроме того, он обратил внимание на то, что нынешний глобальный религиозный форум уникален по составу и уровню делегатов. Впервые в истории съез­да в нем участвует Папа Римский Франциск. Также среди авторитетных делегатов – Верховный имам Аль-Азхара, шейх Ахмед ат-Тайеб, религиозные лидеры из России, Израиля, Китая, Индии, США, Монголии, стран Европы, Центральной Азии, Кавказа... В целом запланировано участие около 100 делегаций из 50 стран мира.

– Рост числа и, что еще важнее, повышение качественного состава участников нашей площадки свидетельствуют о повышении роли и укреплении международного статуса съезда, – считает спикер. – Все это дает основания говорить о том, что форум становится универсальной глобальной площадкой межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ

Об ответственности религиозных лидеров за формирование в обществе ценностей мира, взаимоуважения и взаимоподдержки говорили на заседании Секретариата представители разных конфессий. Как отметил специальный представитель Генерального секретаря Всемирной исламской лиги Абдель Азиз бен Ахмад Сархан, сегодня ведущие религиозные деятели оказывают большое положительное влияние на общество. И оно значительно усилилось в период пандемии.

– Пандемия стала толчком к мобилизации международных усилий, координации работы ученых и медиков, к усилению и укреплению связей между людьми и между странами, к формированию большей открытости по отношению к другим культурам и верованиям, – отметил Абдель Азиз бен Ахмад Сархан.

По его словам, трудности тяжелого периода в духовном измерении обратили человечество к поиску гармонии, мирного продуктивного сотрудничества, вернули к духовным ценностям.

– Возросшее влияние духовных лидеров и необходимость содействовать решению вопросов всеобщего мира и международной безопасности налагают на нас большую ответственность, – добавил спикер. – Сегодня необходимо наше общее неустанное стремление к соз­данию общих центров мысли, которые позволили бы обобщить мировой опыт и выработать новые идеи для продвижения мирного диалога как основного фактора устойчивого развития.

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межрелигиозным отношениям РПЦ Дмитрий Сафонов подчеркнул, что нынешний религиозный форум будет местом­ переосмысления роли религий и религиозного служения в изменившемся мире.

– Пандемия обнаружила слабость многих современных норм и выдвинула необходимость жить по совести, по божьему закону, – сказал Дмитрий Сафонов. – В этом контексте мы рассмат­риваем пандемию как испытание, как предупреждение, как повод задуматься над тем, для чего мы существуем. Для духовных лидеров особенно важно в это время показать заботу о человеке, искреннее стремление к миру, к солидарности между религиями и народами. В таких условиях на первое место­ выходит диалог. Он служит достижению взаи­мопонимания, консолидации позиций по общественно значимым вопросам.

В свою очередь глава бюро по вопросам ислама Папского совета по межрелигиозному диалогу монсеньор Халед Акаше обратил внимание на то, что форум в казахстанской столице духовные лидеры должны использовать для того, чтобы понять, какой вклад религиозные сообщества могут вносить в исцеление мира от травм и потрясений, принесенных пандемией.

– Нам всем нужно переосмыс­лить этот тяжелый урок о зыбкости человеческого существования, несмотря на весь тот технологический прогресс, которого мы достигли, – отметил Халед Акаше. – Также я думаю, мы все теперь убеждены, как никогда ранее, что мы – единое человечество, у нас одна судьба.

Спикер также отметил, что участие в этом съезде Папы Франциска подчеркивает важную роль Казахстана в продвижении межрелигиозного и межцивилизационного диалога как инструмен­та для обеспечения мира, дружбы и согласия в нашем неспокойном мире.

Со словами благодарности к народу и властям Казахстана обратилась директор Департамента по диалогу ислама и христианства Центра диалога религий и культур Организации по культуре и исламским связям Ирана доктор Захра Рашид Бейги.

– Представителям разных религий здесь, в столице Казахстана, предос­тавлена возможность встретиться для обмена мнениями о глобальных проблемах человечества и поиска их решения, – отметила она. – Это дает надежду, что удастся сформулировать и распространить практическую модель справедливого будущего, благодаря которой будут обеспечены мир во всем мире, сострадание и взаимоуважение.

Своими идеями и видением роли духовных лидеров в современном мире поделились также представитель ­сефардского раввина ребе Шломо Кук, Генеральный секретарь академии исламских исследований Аль-Азхара доктор Назир Мухаммед Мухаммед аль-Назир Аяд, Да Лама монастыря «Гандан Тэгчэнлин» Буддистского центра Монголии Хунхур Бямбажав и другие религиозные деятели.

Кроме того, на заседании были обсуж­дены и одобрены повестка дня и проект итоговой декларации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Планируется, что очередное XXI заседание Секретариата состоится в сентябре 2023 года в Нур-Султане, а следующий, VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, пройдет в 2025 году также в столице Казахстана.