​Вчера, сегодня, завтра

В мероприятии приняли участие министр финансов Бахыт Султанов и государственный инспектор Администрации Президента Берик Жакенов.
Экономику области характеризует рост макроэкономических показателей, в прошлом году увеличение валового регионального продукта составило 856 млрд тенге. Слова Главы государства «...в сельском хозяйстве нашей страны не должно быть никакого кризиса» убедительно подтверждаются делами североказахстанских аграриев: в минувшем году ими собрано 5,5 млн тонн – треть произведенной в республике – высококачественной пшеницы, успешная реализация программ «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» позволила значительно нарастить поголовье скота и перевыполнить план экспорта мяса на 38%.
Работа по увеличению поголовья и объемов производства животноводческой продукции продолжается. В свете поручения Елбасы в СКО разработан и осуществляется рассчитанный до 2020 года план по наращиванию объемов переработки сельскохозяйственной продукции, по которому в регионе намечена реализация 60 проектов на сумму инвестиций 138 млрд тенге. Большая часть из них касается переработки молока, мяса, зерна, но есть и совершенно новые направления, такие как создание предприятий по производству поваренной соли, рыбы, шерсти. И даже сахара. Строительство такого завода ведется в районе Шал акына: местное сырье, говорил с трибуны Ерик Султанов, по качеству ничем не уступает южному. Собственное производство позволит закрыть более половины потребности области в сахаре и обеспечит стабильные цены на этот продукт.
Кроме того, запланирован ряд прорывных проектов, призванных вывести СКО в число крупнейших поставщиков на отечественный и зарубежные рынки. На этом фоне аким области назвал явно недостаточной работу руководства районов М. Жумабаева, Есильского, Кызылжарского и Тимирязевского, в которых не больше двух объектов включено в план переработки сельхозпродукции, открывающий практически неограниченные возможности для реализации новых идей и инициатив. Потребовав более активных действий, он назвал персонально ответственных за исполнение поручения.
Второй по значимости для области является промышленность, доля которой за прошлый год в валовом региональном продукте выросла до 11,2%, при «плюсовом» индексе физического объема продукции выпущено на 168,5 млрд тенге. Флагман индустрии региона АО «ПХТМ» впервые начал работать с компанией «Тенгизшевройл», им также заключены договоры с японской компанией «Марубени корпорейшн» и крупнейшим российским предприятием «Уралмаш Холдинг». Благодаря поддержке национальной компании «Қазақстан темір жолы», в 2015 году обеспечено четырехкратное увеличение производства на АО «ЗИКСТО». По поручению Главы государства в текущем году выделено 17,5 млрд тенге на вагоностроение – участие в этой программе позволит заводу в 2 раза увеличить объем производства.
В рамках Карты индустриализации и Карты поддержки предпринимательства в регионе планируется реализовать больше 60 проектов общей стоимостью свыше 100 млрд тенге – из них 15 уже введены в эксплуа-тацию. Одним из них стала фабрика продуктов быстрого питания ТОО «Радуга», запущенная в ходе телемоста с участием Главы государства, – раньше такая продукция целиком импортировалась из России, теперь сочетание цены и качества сделали возможным экспорт в обратном направлении. Знаковым событием стало открытие завода «КАЗТЕХМАШ» – его кормозаготовительная техника и комбайны успели хорошо зарекомендовать себя на полях. В текущем году Картой поддержки предпринимательства предусмотрена реализация еще 12 проектов с созданием 500 рабочих мест, в частности, СКО начнет поставлять на рынок собственного производства и переработки грибы, каши, бульоны, картофельное пюре и т. д.
В числе перспективных отраслей по части привлечения капитала глава региона назвал туризм, в который в прошлом году инвестировано 876 млн тенге. Прежде всего ставка делается на Айыртауский район с его уникальным ландшафтом. Здесь организован ряд зон отдыха, введены в эксплуатацию пантолечебница и мараловая ферма. Можно ли сделать больше? Да. С этой целью в мае планируется проведение Недели туризма, в число мероприятий которой включена выставка «Туристический потенциал Северо-Казахстанской области», а, как успел показать опыт, такие целенаправленные акции весьма эффективны по части создания положительного имиджа региона и привлечения инвесторов, в том числе зарубежных.
Одним из важнейших показателей всегда является занятость населения. За отчетный период работу получили более 27 тыс. североказахстанцев, в том числе 15,2 тыс. – через органы занятости. Создано более 12 тыс. новых рабочих мест, три четверти из них – в сельской местности. В рамках «Дорожной карты занятости-2020» областью освоено 2,4 млрд тенге, программой охвачено более 5 тыс. человек. Эти и другие меры позволили снизить уровень безработицы до 4,5, долю населения с доходом ниже прожиточного минимума – до 5%, что ниже аналогичных показателей 2014 года. Большое внимание уделялось инвалидам – 556 из них при содействии органов занятости смогли трудоустроиться.
Значительную часть отчета Ерик Султанов посвятил сферам образования, здравоохранения, строительства, привлечению населения к здоровому образу жизни, организации досуга, обеспечению общественного порядка. Именно они, как показывает анализ поступавших вопросов, прежде всего заботят североказахстанцев. До этого в ходе нынешней кампании в СКО прошла 671 отчетная встреча акимов, в ходе которых было высказано 1 900 замечаний и предложений. На контроль органами исполнительной власти взято 910, причем в девяти случаях из десяти решение было найдено незамедлительно. Во многом это произошло благодаря тому, что Ерик Султанов лично присутствовал на всех мероприятиях районного уровня. Так что на его личный отчет вопросов пришлось сравнительно немного. На все были даны исчерпывающие ответы, теперь североказахстанцы совершенно точно знают, в каких селах в 2016 году улучшится водоснабжение, какие дороги будут приведены в порядок и какие ДК, больницы и т. п. отремонтированы, что строительство жилья будет увеличено в четыре раза и т. д. или как будет скоро выглядеть улица Жамбыла, по которой приезжающие попадают в Петропавловск: вместо ветхих домов вдоль нее появятся современные многоэтажки.
Порой люди выходили к микрофону не с вопросом, а чтобы сказать акиму спасибо за сделанное. По части развития спорта, например. Оно того и впрямь стоит: в СКО к здоровому образу жизни привлечено свыше 162 тыс. человек, это пятый показатель по республике. Гордостью петропавловцев стал Дворец спорта с ледовой ареной и легкоатлетическим манежем, дополнительно открыты 172 хоккейных корта, 213 мини-футбольных полей. Планируется строительство универсального теннисного корта.
Этим словом «планируется» были связаны все пункты отчета. И в том, что все намеченное будет в точности выполнено, никто в СКО не сомневается.