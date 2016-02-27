​Вчера, сегодня, завтра

В мероприятии приняли участие министр финансов Бахыт Султанов и государственный инспектор Администрации Президента Берик Жакенов.

Экономику области характеризует рост мак­роэкономических показателей, в прошлом году увеличение валового регионального продукта составило 856 млрд тенге. Слова Главы государства «...в сельском хозяйстве нашей страны не должно быть никакого кризиса» убедительно подтверж­даются делами североказахстанских аграриев: в минувшем году ими собрано 5,5 млн тонн – треть произведенной в республике – высококачественной пшеницы, успешная реализация программ «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» позволила значительно нарастить поголовье скота и перевыполнить план экспорта мяса на 38%.

Работа по увеличению поголовья и объемов производства животноводческой продукции продолжается. В свете поручения Елбасы в СКО разработан и осуществляется рассчитанный до 2020 года план по наращиванию объемов переработки сельскохозяйственной продукции, по которому в регионе намечена реализация 60 проектов на сумму инвестиций 138 млрд тенге. Большая часть из них касается переработки молока, мяса, зерна, но есть и совершенно новые направления, такие как создание предприятий по производству поваренной соли, рыбы, шерсти. И даже сахара. Строительство такого завода ведется в районе Шал акына: местное сырье, говорил с трибуны Ерик Султанов, по качеству ничем не уступает южному. Собственное производство позволит закрыть более половины потребности области в сахаре и обеспечит стабильные цены на этот продукт.

Кроме того, запланирован ряд прорывных проектов, призванных вывести СКО в число крупнейших поставщиков на отечественный и зарубежные рынки. На этом фоне аким области назвал явно недостаточной работу руководства районов М. Жумабаева, Есильского, Кызылжарского и Тимирязевского, в которых не больше двух объектов включено в план переработки сельхозпродукции, открывающий практически неограниченные возможности для реализации новых идей и инициатив. Потребовав более активных действий, он назвал персонально ответственных за исполнение поручения.

Второй по значимости для области является промышленность, доля которой за прошлый год в валовом региональном продукте выросла до 11,2%, при «плюсовом» индексе физического объема продукции выпущено на 168,5 млрд тенге. Флагман индустрии региона АО «ПХТМ» впервые начал работать с компанией «Тенгизшевройл», им также заключены договоры с японской компанией «Марубени корпорейшн» и крупнейшим российским предприятием «Уралмаш Холдинг». Благодаря поддержке национальной компании «Қазақстан темір жолы», в 2015 году обеспечено четырехкратное увеличение производства на АО «ЗИКСТО». По поручению Главы государства в текущем году выделено 17,5 млрд тенге на вагоностроение – участие в этой программе позволит заводу в 2 раза увеличить объем производства.

В рамках Карты индустриализации и Карты поддержки предпринимательства в регионе планируется реализовать больше 60 проектов общей стоимостью свыше 100 млрд тенге – из них 15 уже введены в эксплуа-тацию. Одним из них стала фабрика продуктов быстрого питания ТОО «Радуга», запущенная в ходе телемоста с участием Главы государства, – раньше такая продукция целиком импортировалась из России, теперь сочетание цены и качества сделали возможным экспорт в обратном направлении. Знаковым событием стало открытие завода «КАЗТЕХМАШ» – его кормозаготовительная техника и комбайны успели хорошо зарекомендовать себя на полях. В текущем году Картой поддержки предпринимательства предусмотрена реализация еще 12 проектов с созданием 500 рабочих мест, в частности, СКО начнет поставлять на рынок собственного производства и переработки грибы, каши, бульоны, картофельное пюре и т. д.

В числе перспективных отраслей по части привлечения капитала глава региона назвал туризм, в который в прошлом году инвестировано 876 млн тенге. Прежде всего ставка делается на Айыртауский район с его уникальным ландшафтом. Здесь организован ряд зон отдыха, введены в эксплуатацию пантолечебница и мараловая ферма. Можно ли сделать больше? Да. С этой целью в мае планируется проведение Недели туризма, в число мероприятий которой включена выставка «Туристический потенциал Северо-Казахстанской области», а, как успел показать опыт, такие целенаправленные акции весьма эффективны по части создания положительного имиджа региона и привлечения инвесторов, в том числе зарубежных.

Одним из важнейших показателей всегда является занятость населения. За отчетный период работу получили более 27 тыс. североказахстанцев, в том числе 15,2 тыс. – через органы занятости. Создано более 12 тыс. новых рабочих мест, три четверти из них – в сельской местности. В рамках «Дорожной карты занятости-2020» областью освоено 2,4 млрд тенге, программой охвачено более 5 тыс. человек. Эти и другие меры позволили снизить уровень безработицы до 4,5, долю населения с доходом ниже прожиточного минимума – до 5%, что ниже аналогичных показателей 2014 года. Большое внимание уделялось инвалидам – 556 из них при содействии органов занятости смогли трудоустроиться.

Значительную часть отчета Ерик Султанов посвятил сферам образования, здравоохранения, строительства, привлечению населения к здоровому образу жизни, организации досуга, обеспечению общественного порядка. Именно они, как показывает анализ поступавших вопросов, прежде всего заботят североказахстанцев. До этого в ходе нынешней кампании в СКО прошла 671 отчетная встреча акимов, в ходе которых было высказано 1 900 замечаний и предложений. На контроль органами исполнительной власти взято 910, причем в девяти случаях из десяти решение было найдено незамедлительно. Во многом это произошло благодаря тому, что Ерик Султанов лично присутствовал на всех мероприя­тиях районного уровня. Так что на его личный отчет вопросов пришлось сравнительно немного. На все были даны исчерпывающие ответы, теперь североказахстанцы совершенно точно знают, в каких селах в 2016 году улучшится водоснабжение, какие дороги будут приведены в порядок и какие ДК, больницы и т. п. отремонтированы, что строительство жилья будет увеличено в четыре раза и т. д. или как будет скоро выглядеть улица Жамбыла, по которой приезжающие попадают в Петропавловск: вместо ветхих домов вдоль нее появятся современные многоэтажки.

Порой люди выходили к микрофону не с вопросом, а чтобы сказать акиму спасибо за сделанное. По части развития спорта, например. Оно того и впрямь стоит: в СКО к здоровому образу жизни привлечено свыше 162 тыс. человек, это пятый показатель по республике. Гордостью петропавловцев стал Дворец спорта с ледовой ареной и легкоатлетическим манежем, дополнительно открыты 172 хоккейных корта, 213 мини-футбольных полей. Планируется строительство универсального теннисного корта.

Этим словом «планируется» были связаны все пункты отчета. И в том, что все намеченное будет в точности выполнено, никто в СКО не сомневается.