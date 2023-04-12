Вчера в Костанайской области горел заброшенный элеватор. ЧП произошло в райцентре Федоровского района

Подгоняемый ветром огонь резво перекинулся на старое деревянное здание сушилки. В итоге пламя и столбы черного дыма были видны за несколько километров. Несмотря на то что площадь пожара довольно огромна (она составила 1 080 кв. м), угрозы населенному пункту нет.

Примечательно, что зданию элеватора почти 100 лет, оно было построено в 1929 году на окраине п. Федоровка. Так что даже в горящем виде оно не представляет угрозы местным жителям.

В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС – 32 человека и 6 единиц техники. На борьбу с огнем подоспел пожарный поезд АО «НК «КТЖ». Пожар был локализован в тот же день.