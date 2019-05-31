​Вдали от дома

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Даулет Елеусизов

Этот день отмечается 29 мая ежегодно начиная с 2003 года, когда было предложено отдавать дань памяти погибшим как знак уважения к служившим и продолжающим служить людям в составе операций ООН по поддержанию мира. Мероприятие было организовано по инициативе Общественного фонда им. капитана-миротворца Кайрата Кудабаева. Его поддержали атташе по делам обороны Республики Польша в Казахстане Петр Вуйтович, аппарат военных атташе Украины, Ассоциация военных атташе РК и Министерство обороны РК.

На сегодня в 14 операциях по поддержанию мира на 4 континентах участвуют более 88 000 военнослужащих и полицейских из 124 государств, почти 13 000 гражданских сотрудников и 1 300 добровольцев ООН. Более 3 800 миротворцев погибли при исполнении обязанностей под флагом ООН с 1948 года, в том числе 98 человек отдали свои жизни в прошлом году. Дип­ломаты и военные атташе, аккредитованные в Казахстане, ветераны миротворческих миссий и ветераны Вооруженных сил почтили память миротворцев минутой молчания.

Мероприятие проходило в атриуме Военно-исторического музея ВС РК, где расположилась экспозиция международной передвижной выставки «Под общим небом Ирака: казахстанские и польские миротворцы». Проект стартовал прошлой осенью в Центральном государственном музее РК в Алматы, затем выставка открылась в Национальном музее РК, откуда переехала в Военно-исторический музей. Более 50 фотографий, сделанных казахстанскими миротворцами при выполнении миссии на Ближнем Востоке, в том числе капитаном Кайратом Кудабаевым, погибшим в Ираке в 2005 году.

Участники мероприятия первыми увидели документальный фильм «Горячее воскресенье» режиссера и сценариста Альбины Ахметовой и оператора Николая Трофимова, посвященный ветеранам миссии в Ираке. Надо сказать, что режиссер и оператор выпустили фильм на свои личные средства. За период миссии инженерно-саперного отряда Казбата в Ираке побывали 290 казахстанских военнослужащих, было произведено 10 ротаций. Основными задачами контингента были поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов, оборудование пунктов полевого водоснабжения, очистка воды и оказание медицинской помощи.

Здесь же стартовала акция «Подари книгу военной библиотеке Военно-исторического музея РК», инициатором которой стал атташе по делам обороны Респуб­лики Польша в Казах­стане Петр Вуйтович. Сто книг и памятных знаков принесли в подарок члены Ассоциации военных атташе РК.

– Главная цель таких мероприя­тий – рассказывать о казахстанских миротворцах, чтобы люди знали о них и их подвигах, – сказала журналист, возглавляющая фонд имени своего родного брата – капитана-миротворца Кайрата Кудабаева Мира Мустафина-Кудабаева. – В этом и заключается миссия нашего фонда.

Военные связисты обеспечили видеомост с казахстанскими миротворцами, несущими службу в эти дни в Ливане. Первый замес­титель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК – начальник главного штаба генерал-майор Талгат Койбаков поздравил личный состав казахстанской миротворческой роты и пожелал им благополучного возвращения домой.

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